A germán metal másik oldala a kórus és a szimfónia – harminc éves az Imaginations from the Other Side (VIDEÓ)

Ehhez azonban sokat kellett dolgozni. Egyfelől szükségessé vált a kezdeti, kifejezetten rossz névválasztáson túllépni: a Lucifer’s Heritage eleve egy negatív, sátánista üzenetet hordozott magában, amikor pedig a zenekar demója a boltok black metal-falára került, eljött az ideje az újratervezésnek, amely a Fates Warning Awaken the Guardian albumának hatására a Blind Guardian születéséhez vezetett. Az első két album már ezen a néven jelent meg, de az 1988-as Battalions of Fear és az 1989-es Follow the Blind még sokkal inkább a speed és thrash határmezsgyéjén mozgott.

A Tales From the Twilight World ezzel szemben nemcsak kikövezte a zenekar későbbi útját, de témáit tekintve is kifejezetten izgalmas volt: egyaránt tartalmazott feldolgozást Frank Herberttől (Dűne), Tolkientől (A Gyűrűk Ura) vagy éppen Stephen Kingtől (Rémkoppantók).

Ez önmagában is kellőképpen egyedivé teszi a lemezt, de a szélsebes tempót itt már nagyszabású kórusok, valamint olyan dallamvilág és gitárjáték kíséri, amely meghatározta a zenekar jövőjét. A Blind Guardian ugyanis nem titkoltan merít nemcsak a filmek, komolyzenék világából, de a Queen zenei megoldásaiból is, amit a Somewhere Far Beyond már büszkén vállal. Bár ezen a lemezen is megtalálhatók a speed és thrash metal hatásai, sokkal több a lassulás, a Journey Through the Dark kórusai, valamint az Ashes to Ashes, vagy a The Bard’s Song jellegű dalok önmagukban is megmutatják, hogy Hansi és zenekara ennél sokkal többre képes.

Korai Blind Guardian

Imaginations from the Other Side

Azt pedig, hogy a Blind Guardian mire képes, azt az addigra szimfonikus power metalként definiálható zenekar ötödik stúdióalbuma, az 1995-ben megjelent Imaginations from the Other Side bizonyítja. A lemez a korábbi munkáikhoz képest jóval komorabb, sötétebb, de ezzel együtt is kimondottan érettebb, sőt változatosabb. Apró érdekesség talán, hogy míg a korábbi lemezeken Kai Hansen (Helloween, Gamma Ray) vendégénekesként és gitárosként is szerepelt, ezen az albumon már szerepelt, sőt Hansi Kürsch énekes is itt játszott utoljára a basszusgitárján.