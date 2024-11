Jubileumi turnéval érkeznek a német tökfejek!

Nemrég a brazil Sepultura járt hazánkban, hogy jubiláljon, ezúttal a néemetek váltják őket. A turné 2025. október 17-én Luxemburgban indul, és hat héten át járja be Európát. A még cím nélküli új album vadonatúj dalai mellett azonban más is megszólal majd: a finn Beast In Black is elkíséri a német zenekart, mint „különleges vendég” – ez garantáltan egy másvilági metal parti lesz! A Helloween és a Beast in Black október 26-án érkezik meg Budapestre, ahol a Papp László Budapest Sportarénában játszanak.