A lépfene támadta meg az embereket, akik mind a teremtőnél kötöttek ki

Az Anthrax Testament (um)

Biztos lesz, aki ferde szemmel néz majd rám, de a Testament ismerete számomra nagyjából kimerült annyiban, hogy az indián (egészen pontosan pomo indián) származású Chuck Billy az énekes, a Low pedig egészen jó szám, ami miatt az egész albumot viszonylag sokszor meghallgattam. De kedvencem soha nem lett a banda. Most is jól szóltak, élvezték a zenélést, egészen régi, az első Legacy és New Order albumokról származó és új dalokat egyaránt játszottak a thrash-death repertoárból, de azt most is megállapítottam, mint régen, hogy csak miattuk nem jöttem volna el a koncertre.

Az őket követő Anthrax azért nem kevés önreklámmal tett a bemelegítő hangulatért, mikor a kifeszített vásznon egy olyan videó-összeállítás ment le, amelyen

Phil Anselmo, Kerry King, Mike Patton, Keanu Reeves, Stephen King, sőt John Carpenter és még egy rakás zenész és filmes áradozott arról, hogy mekkora hatással volt rá a zenekar.

A zenekar, amelyik nem veszi komolyan magát. Emlékszem, még valamelyik ős-Hammerben is volt interjú a bandával, ahol a kecskeszakállas Scott Ian és társai színes bermuda nadrágban ökörködtek, talán a tengerparton. Ez maradt meg bennem leginkább és a State of Euphoria, amiről az Antisocial és a Be All, End All lett a kedvencem. De az Anthrax mindig többet jelentett számomra, mint a Testament, sőt a 2019-es Slayer-búcsúkoncerten is jól teljesített a banda, ahogy itt sem kellett szégyenkezniük. Lehet, hogy 2016-ban jelent meg az utolsó albumuk, de a Madhouse és az I Am the Law vagy a Medusa alatt senki sem unatkozott, és még a hangzás is kifejezetten jónak tűnt.