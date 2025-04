A drogdílerekre nagyon szomorú világ vár

Azokat a szórakozóhelyeket, vendéglátóhelyeket, ahol eddig esetleg megtűrték a kábítószer-kereskedőket, akár egy évre is be fogják zárni, és még ki is fogják táblázni a bezárás okát. A kábítószer-fogyasztók csak akkor kaphatnak kedvezményt a büntetésből, és akkor mehetnek elterelésre, ha feldobják a dílert, és maximálisan csak kétszer kerülhetik el a büntetésüket.

A kábítószer hatása alatt elkövetett bűncselekmények minősített esetté válnak, vagyis súlyosabb büntetést vonnak maguk után.

Ha valakit nyilvános helyen, kábítószer hatása alatt talál a rendőrség, netán agresszívan viselkedik, akár három napra közbiztonsági őrizetbe fogják venni. Hamarosan elfogadja a parlament a kábítószer-ellenes törvényt, már nem lesz értelme mindenféle vegyi trükköket kitalálni azért, hogy olyan mérgeket dobjanak a piacra, amelyek nem szerepelnek a tiltólistán, hiszen innentől kezdve ami kábítószerként működik, az kábítószer – jelentette ki Horváth László.