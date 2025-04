Égető probléma kerül terítékre: az Országgyűlés előtt a drog-ügy (VIDEÓ)

A témában maga a miniszterelnök, Orbán Viktor is megszólalt, aki szerint a kormány arra számít, hogy hosszú hónapokba telik majd a kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó hálózatok kiiktatása. De ahogy elmondta, „szigeteljük el őket, számoljuk fel őket – ez a hajtóvadászat egyébként megindult”.

A hajtóvadászatot segítené a benyújtott törvényjavaslat is, miszerint már a termesztő és előállító is 8 év szabadságvesztéssel sújtható, a drogkereskedő pedig akár 5 évre kitiltható az országrészekből, emellett vagyona elkobozható. A törvénymódosítás a felhasználókat sem kímélné: egyedül az számíthat enyhítő körülményre, aki lebuktatja a drogdílert. Orbán Viktor korábban is felhívta rá a figyelmet, hogy az akciónak akkor van értelme, ha a kábítószer-kereskedőket a legsúlyosabb börtönbüntetésre ítélik.

Erre pedig szükség van akkor, amikor a csepeli droggyár ügyében a Budai Központi Kerületi Bíróság elutasította három gyanúsított letartóztatását.

Mindeközben viszont a közvélemény sem egységes, és leginkább úgy tűnik, hogy a kormánypárti szavazók támogatják a szigorú eljárást: az europion gyorsfelmérése alapján minden negyedik magyar támogatja a büntetőjogi szigort, de a jelenlegi intézkedéseket túlzónak tartja. Ezzel szemben 12 százalék egyáltalán nem támogatja a szigorítást. A támogatók aránya különösen a 60 év felettiek (68 százalék), a községekben élők (69 százalék), valamint leginkább a kormánypárti szavazók körében (85 százalék) kimagasló, ellenben a Tisza-szavazók 49 százaléka támogatja csak a legtöbb elképzelést.

Nyitókép: Mihádák Zoltán