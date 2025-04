Óriási fogás: minden idők legnagyobb magyarországi kábítószer-gyárára csaptak le a rendőrök Csepelen (VIDEÓ)

„Kábítószer-gyárra csaptak le a rendőrök!” – írta hivatalos Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Horváth László, fideszes országgyűlési képviselő. A politikus szerint ilyen mennyiségben eddig még soha nem foglaltak le kristály nevű kábítószert:

a volt Csepel Művek területén 500 ezer adag, több mint 100 kg mennyiség került rendőrkézre!

A rajtaütés során a rendőrök emellett 7 és fél tonna kábítószer előállítására alkalmas alapanyagot is lefoglaltak. A képviselő a posztban arról is írt: amennyiben a professzionális laborban elkészült volna a 200 millió tablettányi méreg, óvatos becslések szerint is 12 milliárd forintot ért volna a feketepiacon.

„Ez a sikeres akció egyben üzenet is: a kábítószer-ipar minden szintje és szereplője készüljön, a kisterjesztők mellett sorra kerülnek a nagyok is! A hajtóvadászat folytatódik!” – ígérte a politikus.

