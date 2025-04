„Nincs könnyű, vagy ártalmatlan drog. Csak drog van!”

Szóba került a herbál és a biofű. Utóbbinál pontosan mire számít a vásárló? Mit hisz, mit vesz?

Nagy valószínűséggel marihuánát, hiszen a fű alatt azért legtöbbször ezt értjük, és ha az még bio is, akkor aztán egészen biztos, hogy még a kelleténél is „egészségesebb”. Hiszen azt a hamis reklámfogást hiteti el, hogy a marihuána nem is veszélyes – sőt, nagyon is veszélytelen –, ami egyértelműen nem igaz.

Arról nem is beszélve, hogy ezen nevek alatt futó termékek összetétele folyamatosan változik. Ez leginkább a kristálynál látszik jól, ami szinte fél évente változik.

Mindig kristály magad, csak más lesz az összetétele. És ez van a biofűnél is, ami egy folyékony szer, rá kell csepegtetni valamire. Nem az a lényeg tehát, hogy hogyan fogyasztja, hanem az, hogy még kinézetében sem hasonlít a marihuánához. Ezektől eltekintve is azt hiszik, hogy olyan „ártalmatlan”, mint a marihuána, amit a baloldali média egyhuzamban reklámoz és hangsúlyoz.