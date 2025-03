Ha így folytatják, könnyen elszakadhat a cérna a lakóknál: semmibe veszi őket a baloldali vezetés

A Margit-negyed programról már több ízben írtunk portálunk hasábjain: a kezdeményezést Őrsi Gergelyék hívták életre, aminek eredeti célja a Margit körút környékének megújítása, valamint fenntarthatóbbá tétele. A Margit-negyed program kidolgozása, koordinálása érdekében felállítottak egy szakmai-politikai testületet, amelyet Berg Dániel vezet. Nem mellékes, a pályázati anyagokat is elbíráló bizottságba az előző ciklusba kormánypártiak is elmondhatták a véleményüket. Az önkormányzati választásokat követően ez nincs így. Nem mellékes, Őrsiék olykor jelentősebb bérleti kedvezményt nyújtanak, mert szerintük nyereség a kerület, így az önkormányzat számára, ha a nyertes pályázók kedvezményes díjszabással jutnak hozzá a helyiségekhez, mivel az üresen álló ingatlanok önmagukban is költségeket jelentenek számukra.