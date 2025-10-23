Ft
„Kényszeredetten mosolygunk” – Brüsszelben még mindig képtelenek feldolgozni Orbán Viktor mestertervét

2025. október 23. 06:57

Elemzők szerint Orbán Viktor választási győzelmének esélyeit növeli a budapesti békecsúcs terve, ami ellen semmit sem tudnak tenni az Európai Unió vezetői.

2025. október 23. 06:57
null

A budapesti békecsúcs befolyásolhatja a magyarországi választások eredményét – írja aggódva az ukrán iPress. A lap idézi Jennifer Kavanagh-t, a washingtoni Defense Priorities elemzőjét, aki azt mondta, Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójának terve nagy siker Orbán Viktor számára, mert Magyarországot arra a szintre emelte, ahol Törökország, Vietnam és az Öböl-menti államok vannak, amelyek bárkivel képesek tárgyalni a világon, ez pedig kétségkívül erősíti az ország státuszát.

Senki sem örül ennek. Mindannyian csak kényszeredetten mosolygunk, miközben azt mondjuk, hogy ez rendben van

– mondta egy neve elhallgatását kérő uniós diplomata, míg a litván külügyminiszter közölte, az orosz elnöknek a hágai bíróságon lenne a helye, nem egy uniós ország fővárosában.

Mint megírtuk: Trump magyar idő szerint szerda éjjel arról beszélt, hogy egyelőre lemondja a találkozóját Putyinnal, mert úgy érzi, nem érnének célt, de hangsúlyozta, mindenképpen tárgyalni fog vele az ukrajnai békéről.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

