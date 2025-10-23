Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs Lengyelország Magyarország Ukrajna Radoslaw Sikorski Szijjártó Péter Orbán Viktor

„Kész elmebaj!” – Orbán Balázs Facebook-bejegyzése alatt fakadt ki Orbán Viktor

2025. október 23. 07:20

Magyarország miniszterelnöke és politikai igazgatója sem hagyta szó nélkül, hogy a szélsőségesen magyarellenes és háborúpárti Radoslaw Sikorski abban reménykedik, hogy az ukránok fel tudják robbantani a Barátság kőolajvezetéket.

2025. október 23. 07:20
null

Felháborító: a lengyel külügyminiszter abban reménykedik, hogy az ukránok fel tudják robbantani a Magyarország energiaellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket. Ez a háborús pszichózis legsötétebb mélysége – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. 

Hozzászólásában Orbán Viktor kormányfő úgy reagált:

A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét. Sutba akarják dobni az ezeréves magyar-lengyel barátságot. Azt támogatják, hogy egy szabotázsakció keretében robbantsák fel a Barátság vezetéket, ahogy az az Északi Áramlattal történt. Ez súlyos károkat okozna a magyar családok pénztárcájának. Kész elmebaj! Mi kitartunk a népeink barátsága mellett. Isten óvja Lengyelországot!

A szélsőségesen magyarellenes és háborúpárti Radoslaw Sikorski egyébként korábban gúnyosan üzent Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek is, amikor bejelentette, nem adják ki azt az ukrán állampolgárt, akit az Északi Áramlat 2 felrobbantásával gyanúsítanak. Szerinte Ukrajnának jogában áll szabotálni az agresszor finanszírozását, ezért önvédelemnek tekinti az akciót.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ergit
2025. október 23. 08:26
Tusk és Sikorski életveszélyes őrültek, nem csak saját magukra, hanem az egész világra nézve! Nincs ezekben német vér?
Válasz erre
1
0
kimirszen
2025. október 23. 08:12
Ha Orbán Balázs él 1848ban nem lett volna pákozdi diadal.
Válasz erre
0
2
oberennsinnen49
2025. október 23. 07:56
A nemkeresztény Nuland-Sorossal jelzett mélyállami rablógépezet számára Ukrajna kifosztása létkérdés. Innen fogva minden, ami növeli az ukrán anarchiát az ő alapvető érdekük. Mert a rablás mindig megkívánja az anarchiát. Békeidőben, amikor a világ törvényesen működik, sokkal nehezebb és a rabló megfelelően azonosítható. A Sikorski-félék - a férj, bocs, a feleség a nemkeresztény Appelbaum képében - gondoskodik róla, hogy a lengyel külügyminiszter ne oltsa, hanem benzinnel locsolja a parazsat.
Válasz erre
3
0
uszoda
•••
2025. október 23. 07:34 Szerkesztve
Ennyi a ki nem adott Északi áramlat II. eleni meréníylőt felmentő talmi bírósági indok legfőbb hatása. Az indoklás precedenst teremt a háborún kyvülálló egyéb országokra is kiterjedő ukrán károkozásnak. E szerint viszont mi is megsemmisíthetnénk az ukrajnában levő orosz idők ott működő, ukrajnát ellátó, mai létesítményeit. Pusztán szolid aratásból. Kezdjük mindjárt az erőműveikkel. Remélem, hogy Orbán tényleg tudja hol kell az áramot irányukba lekapcsoltatni. (nem most, hanem akkor majd ha..)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!