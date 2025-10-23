„Kész elmebaj!” – Orbán Balázs Facebook-bejegyzése alatt fakadt ki Orbán Viktor

Felháborító: a lengyel külügyminiszter abban reménykedik, hogy az ukránok fel tudják robbantani a Magyarország energiaellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket. Ez a háborús pszichózis legsötétebb mélysége – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Hozzászólásában Orbán Viktor kormányfő úgy reagált:

A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét. Sutba akarják dobni az ezeréves magyar-lengyel barátságot. Azt támogatják, hogy egy szabotázsakció keretében robbantsák fel a Barátság vezetéket, ahogy az az Északi Áramlattal történt. Ez súlyos károkat okozna a magyar családok pénztárcájának. Kész elmebaj! Mi kitartunk a népeink barátsága mellett. Isten óvja Lengyelországot!

A szélsőségesen magyarellenes és háborúpárti Radoslaw Sikorski egyébként korábban gúnyosan üzent Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek is, amikor bejelentette, nem adják ki azt az ukrán állampolgárt, akit az Északi Áramlat 2 felrobbantásával gyanúsítanak. Szerinte Ukrajnának jogában áll szabotálni az agresszor finanszírozását, ezért önvédelemnek tekinti az akciót.