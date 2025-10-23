Fico elkotyogta, mit kért tőle Orbán az uniós csúcs előtt – mindenki Von der Leyen reakcióját várja

Szlovákia a feltételek teljesülése esetén hajlandó rábólintani az Európai Unió következő, Oroszország elleni szankciós csomagjára – közölte Robert Fico a VG beszámolója szerint. Szlovákia azt követeli, hogy az Európai Bizottság mutassa be az uniós villamosenergia-árak csökkentését célzó intézkedéseit, mivel a jelenlegiek „versenyképességi hátrányt okoznak” az európai gazdaságnak.

A szlovák kormányfő azt is bejelentette, hogy a csütörtökön kezdődő EU-csúcson ideiglenesen képviseli Magyarországot is.

Fico elárulta: Orbán Viktor azt kérte tőle, hogy a csúcstalálkozó Ukrajnával kapcsolatos következtetéseit ne egyhangúlag, hanem csak 26 ország hagyja jóvá, Magyarország kivételével. A szlovák politikus egyébként ismét megkérdőjelezte az Oroszország elleni szankciók hatását. Úgy véli, az eddigi intézkedések nem gyengítették Moszkvát, hanem inkább önellátóvá tették az orosz gazdaságot olyan területeken, ahol korábban függő helyzetben volt.