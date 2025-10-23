Ft
Robert Fico Magyarország uniós csúcs Ursula von der Leyen Orbán Viktor Európai Unió

Fico elkotyogta, mit kért tőle Orbán az uniós csúcs előtt – mindenki Von der Leyen reakcióját várja

2025. október 23. 06:25

A nemzeti ünnep miatt az uniós csúcs elején a szlovák miniszterelnök képviseli Magyarországot, akitől azt kérte Orbán Viktor, hogy az Ukrajnával kapcsolatos következtetéseit ne egyhangúlag hagyja jóvá.

2025. október 23. 06:25
null

Szlovákia a feltételek teljesülése esetén hajlandó rábólintani az Európai Unió következő, Oroszország elleni szankciós csomagjára – közölte Robert Fico a VG beszámolója szerint. Szlovákia azt követeli, hogy az Európai Bizottság mutassa be az uniós villamosenergia-árak csökkentését célzó intézkedéseit, mivel a jelenlegiek „versenyképességi hátrányt okoznak” az európai gazdaságnak.

A szlovák kormányfő azt is bejelentette, hogy a csütörtökön kezdődő EU-csúcson ideiglenesen képviseli Magyarországot is.

Fico elárulta: Orbán Viktor azt kérte tőle, hogy a csúcstalálkozó Ukrajnával kapcsolatos következtetéseit ne egyhangúlag, hanem csak 26 ország hagyja jóvá, Magyarország kivételével. A szlovák politikus egyébként ismét megkérdőjelezte az Oroszország elleni szankciók hatását. Úgy véli, az eddigi intézkedések nem gyengítették Moszkvát, hanem inkább önellátóvá tették az orosz gazdaságot olyan területeken, ahol korábban függő helyzetben volt.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 4 komment

bagoly-29
2025. október 23. 08:03
Ki látta ezt előre pár éve?
Válasz erre
Csigorin
2025. október 23. 07:07
KURVA ukranok, kibaszottul elegem van mar beloluk
Válasz erre
vakiki
2025. október 23. 06:50
Mikor lesz már elég ebből a nyomorék ukrajnából? Nem kérdezném,ha azt látnám,hogy békét akarnak. De nem.
Válasz erre
balbako_
2025. október 23. 06:40
Remélem következetesen képviseli álláspontunkat. (Azonban biztos ami biztos Orbán Viktor írásban is megküldte az ET tagjainak.
Válasz erre
