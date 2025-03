„A héten tartották a Televíziós újságírók díja gálaeseményt. A tudósítások arról számoltak be, hogy az RTL Magyarország hét, a TV2 Csoport hat, az AMC/Spektrum egy, az Antenna Entertainment/VIASAT3 egy elismerésben részesült.

Az elmúlt hónapokban a hatalmas nézettséget és botrányt okozó dalával középpontba került rapper, Majka hódította el a legjobb férfi zsűritag kategóriában a díjat. Ez nem is lett volna olyan nagy meglepetés, hiszen az RTL csatorna hozta el a legtöbb trófeát a gálaesten.

Azonban Majka a finoman szólva is áthallásos köszönőbeszédében keményen odaszúrt egykori csatornájának, a TV2-nek:

»16 év után váltani azért nem egy olyan könnyű dolog, még ha annak is tűnik, és még hogyha olyan feltételeket kínálnak is, ami megkönnyítheti a váltást. Viszont én azt gondolom, így, egy év távlatából, hogy ha a jelenlegi élethelyzetemet és ha az ország helyzetét nézem, akkor ez a valaha volt egyik legjobb döntésem. Hozzáteszem, hogy amióta kijött a Csurran, cseppen című szám, a TV2 is így gondolja.«

Nem a legelegánsabb dolog az egykori munkaadót becsmérelni, főként akkor, ha az normálisan, korrekten teljesítette a vállalásait. Majkától eleganciát várni olyan, mintha egy macskától várnánk el, hogy ugasson. Ezt bizonyította is az elmúlt hónapok során.”

