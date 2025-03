Hallgat a Tisza Párt a Farkas Dezső körül kialakult botrányról

A Magyar Péter bizalmi körének tagjait bemutató tényfeltáró sorozatunk 4. részében szerdán írtuk meg, hogy Farkas Dezső neje az egyik vádlottja a Fuzik-ügynek, amelyben több egykori és jelenlegi szocialista politikus is a vádlottak padján ül.

Az ügyészség vádja szerint F. Márta különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással 97 millió forint kárt okozott a költségvetésnek.

Farkas Dezső felesége a Demszky Gábor korábbi főtanácsadójához, Mesterházy Ernőhöz köthető Future FM Zrt. vezető tisztségviselőjeként a vád szerint még milliós készpénzösszegeket is átvett Fuzik Zsolttól. Férje, a Tisza Szigetek koordinátora pedig az ügy kipattanása után megkapta felesége igazgatósági pozícióját a cégben, amit egészen idén januárig be is töltött. Farkas Dezső tehát feltehetően azért hagyta csak ott a Future cégcsoportot, mert február elején fontos pozíciót kapott Magyar Péter mellett.

Kérdéses ugyanakkor, hogy Farkas tájékoztatta-e a pártelnököt felesége büntetőügyéről, és arról, hogy milyen korrupciós botrányban érintett az a cég, amelyben szerepet vállalt. Erről a szálról ugyanis addig nem volt szó a sajtóban, mivel korábban csak arról lehetett olvasni, hogy Farkas Dezső céges kapcsolata révén az egykori SZDSZ holdudvarába tartozó Mesterházy Ernőhöz köthető.

Nem kaptunk választ kérdéseinkre Magyar Péteréktől

Kíváncsiak voltunk, lesz-e következménye a történteknek Farkas Dezsőre nézve, ezért kérdéseket küldtünk a Tisza Pártnak, és

érdeklődtünk, tudták-e, hogy Farkas Dezső egy a Fuzik-ügyben érintett cég vezetőségi pozícióját vállalta el, miközben felesége vád alá került költségvetési csalás gyanúja miatt.

Arra is rákérdeztünk, hogy mi a Tisza Párt álláspontja az ügyről, és elfogadhatónak tartják-e a történteket egy pártvezető esetében.

Szerettük volna továbbá megtudni, hogy lesz-e következménye az esetnek Farkas karrierjére nézve a Tisza Pártban.

Kérdéseinkre azonban nem kaptunk választ Magyar Péteréktől.

A Tisza Párt mély hallgatásba burkolózott vezetőségüket érintő újabb botrányos üggyel kapcsolatban.

Azért is érdekes lehet, miként reagál Magyar Péter Farkas Dezső kellemetlen ügyére, mert a tényfeltáró cikksorozatunk korábbi részeiben bemutatott Barati Ágnes főtanácsadó a Magyar Nemzet szerint nem úszta meg, hogy kellemetlenséget okozott a pártelnöknek, aki lefokozta őt, és másra bízta a 2026-os képviselői lista összeállítását, miután Baratiról kiderült, hogy migránsszállót akart működtetni a házában, és korábban számos offshore cégben is érdekelt volt.

Sőt, a Tisza Pártban keringő pletyka szerint Magyar kifejezetten megtiltotta, hogy társaival együtt Barati is felmenjen a színpadra a március 15-én tartott megemlékezés végén. Az esemény közvetítéséből egyébként tényleg az látható, hogy a pártelnök bizalmasa nem jelent meg a pártvezetéssel közösen a színpadon. Farkas Dezső viszont ekkor még ott feszített a pártelit többi tagjával együtt. Könnyen lehet azonban, hogy hamarosan ő is elveszti Magyar Péter bizalmát.