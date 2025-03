Elképesztő húzásokkal van tele Magyar Péter főtanácsadójának zűrös múltja

A napokban bemutattuk, milyen fontos szerepet tölt be Magyar Péter főtanácsadója a Tisza Pártban. Barati Ágnesről később azt is megírtuk, hogy miként próbált az iváncsai akkugyár vendégmunkásain nyerészkedni. Cikkünk hatására egyből törölte is az őt leleplező ingatlanhirdetést a Tisza Párt elnökének bizalmasa.

Az internet azonban nem felejt. A világhálón kutakodva pedig egyéb érdekességekre is bukkantunk a néhány napja még csak a Tisza Párton belül ismert főtanácsadó múltjában.