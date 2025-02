Utcai tüntetésekről beszélt Magyar Péter, „de lesz-e a hógolyóból lavina”? – szakértők a USAID-botrányról (VIDEÓ)

Ez a kapcsolat az USAID és a CIA között

Horváth József megjegyezte, hogy több olyan struktúra van, amely bár külön-külön jött létre, hasonló céllal, és összehangoltan, de egymástól függetlenül mozogtak, hatalmas pénzekkel.

A céljuk pedig egyértelmű volt: adott országokat destabilizáljanak, a nekik nem tetsző kormányokat megbuktassák, és olyan kormányokat hatalomra juttatni, amelyik az ő gazdaság érdekeiket képviseli”

– húzta alá a a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója.

Koskovics Zoltán ezután emlékeztetett, hogy az USAID tavaly mintegy 40 milliárdból gazdálkodott, ami egy „hihetetlen összeg”. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője arról is beszélt, hogy sokan úgy gondolják, hogy a USAID a CIA fiókszervezete, de valójában fordítva van:

a CIA a USAID fiókszervezete.

Egy másik mondás pedig úgy tartja, az a meló, ami túl mocskos a CIA-nak, azt a USAID-ra bízzák. Ugyanazt a célt szolgálja a két szervezet, és együtt is működik egymással nagyon alapos vélemények szerint. De azért két külön álló egységről van szó” – magyarázta az elemző.

Lesz-e a hógolyóból lavina idehaza?

A beszélgetés legvégén szó esett a magyarországi befolyásolási kísérletekről is. A műsorvezető emlékeztetett arra, hogy a bukott összellenzéki miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter kapcsán is előkerült az amerikai befolyásolás lehetősége, Karácsony Gergely körében eddig előkerült a Datadat és Korányi Dávid neve. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pedig „élénk” érdeklődéssel figyeli a környező országokban zajló, kormányellenes megmozdulásokat. Egy Magyar-infóján már-már mosolyogva mondta, hogy „nem zárom ki, hogy nem lesznek itt is (Magyarországon) hasonló események. (...)

Nem riadunk meg utcai tüntetésektől”.

Koskovics az elhangzottakra úgy reagált, hogy Daniel Freundhoz hasonlóan Magyar Péter sem „a legélesebb kés a fiókban”.

Nyilvánvalóan fenyegetéssel lép fel, nyilvánvalóan látszik rajta, hogy agresszív, de én úgy gondolom, hogy ő gyenge is”.

Horváth József ezután a tervezett március 15-i megmozdulásról is szót ejtett, amelyet nemrég Gyurcsány Ferenc vetett fel. „Itt van egy záródó időkapu. Az a folyamat, amit még a demokrata kormány indított el, azoknak az anyagi támogatása most szakad meg”.

„Ezek olyanok, mint egy hegytetőről elindított hógolyó, nem lehet útközben már megállítani, de ha nem kap hóutánpótlást, akkor mire leér a völgybe, nem lavina lesz belőle, hanem elolvad. Egyelőre nem látjuk, hogy a mostani felhorgadások mögött mekkora támogatás lesz, mondjuk március közepére. Mert lehet, hogy

addigra már a »gazdák« is tisztában lesznek azzal, hogyha elapadtak ezek a támogatások”.

A másik fontos kérdés az lesz a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint, hogy Brüsszelből „mennyire nyitnak majd ki pénztárcákat” ezekre a megmozdulásokra.

Nyitókép: Getty Images/Szentgallay Bálint

