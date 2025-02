Nagy bajban Ukrajna: A USAID pénzéből fizették még az ukrán Ügyfélkaput is

A Forbes ukrán kiadása írta meg, hogy január 24-én felfüggesztették az ukrán Digitális Átállás Minisztériumának pénzeit is – ami igencsak érzékenyen érintette a minisztériumot.

A legfrissebb, 2023-as számok alapján ugyanis a minisztérium költségvetésének legnagyobb támogatója a USAID volt: abban az évben 40,5 millió dollárt (15,8 milliárd forintot) kapott a minisztérium a USAID-től. (A donorok rangsorában ezután az EU következett 11,5 millió dollárral, majd a német nemzetközi gazdaságfejlesztési minisztérium, a BMZ 9,6 millióval, aztán a SIDA nevű svéd állami fejlesztési ügynökség 1,7 millióval).

Ennek megfelelően a USAID-pénzek szerepe óriási a minisztérium számos kulcsfontosságú projektjében.

Az Ügyfélkapu és a Digitális Állampolgárság Program ukrán megfelelője, a Дія alkalmazás is jelentős részben amerikai pénzből készült,

de kilenc olyan projekt van, amelyben a 60 százalékot is meghaladta az USAID-pénzek aránya a teljes finanszírozásban. Ilyenek az elektromos kárpótlási és jövedékiadó-elszámolási rendszer, illetve egy AI-szabályozási projekt is. Volt USAID-pénz az ukrán korrupcióellenes NGO-k támogatási programjában és a kritikus infrastruktúra kiberbiztonsági védelmében is. A Forbes összesen 30 projektet számolt össze a minisztérium portfóliójában, melyek részben vagy egészben USAID-támogatásból valósultak meg.

S az állami digitális szolgáltatások nem az egyetlen olyan területe az ukrán államigazgatásnak, amely a USAID-pénzek felszáradásával bajba kerül. Viktor Mikita korábbi kárpátaljai kormányzó, az ukrán elnöki hivatal jelenlegi helyettes vezetője nemrégiben nagyinterjúban közölte:

jelentős részben a USAID pénzéből támogatták a háborús veteránokat is,

s hét, erre szakosodott NGO finanszírozása most teljesen kiesett – ez 4,6 millió hrivnya, azaz körülbelül 43 millió forint, amit a helyi önkormányzatok költségvetéséből és egyéb támogatásokból kell majd pótolni.

Nyitókép: JIM WATSON / AFP