TOP 100 gimnázium

2. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik gyakorlóiskolája Budapest XIV. kerületében található. Az épület korábban az izraelita hitközség gimnáziumának adott otthont, 1959-ben kezdte meg működését a Radnóti Miklós nevét viselő új intézmény. Rendre az ország legjobb gimnáziumai között szerepel. Az iskola leírása szerint a pedagógiai programnak megfelelően az intézményben érettségizett diákok igényesek önmagukra, figyelnek másokra, korszerű tudással és kompetenciákkal vannak felvértezve, tudnak és mernek kritikusan gondolkodni, nyitottak az újra, és tisztelik a hagyományt.

3. Lovassy László Gimnázium

A veszprémi iskola évek óta az ország legjobb vidéki intézménye. Jogelődjét a városba hívott piaristák hozták létre 1711-ben; az intézmény 1950 óta viseli Lovassy László, az országgyűlési ifjak reformkori vezéralakja nevét. Az iskolában nyelvi előkészítő évfolyammal működő ötosztályos képzés is van, amely emelt szintű matematikai oktatást, emelt szintű komplex informatika-matematika képzést, német nemzetiségi nevelés-oktatást, kiemelt angol nyelvi képzést és általános kerettantervű osztályt is kínál. A Lovassy kiemelkedő sikereket ér el városi, megyei és országos versenyeken, nemcsak diákjait, hanem tanárait tekintve is.

4. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium

A III. kerületi önkormányzat alapította az intézményt 1986-ban. Az iskola pedagógiai programja a magas szintű tudás megszerzését, az egészséges testi és a harmonikus személyiségfejlődést hangsúlyozza. Az iskola két képzési formában – négy és nyolc év­folyamon – csaknem hatszáz diákot nevel és oktat. Olyan kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tevékenységek rendszerét dolgozták ki, amelyben az oktatás mellett hangsúlyos a néptánc, a hangszeres zene és az ének tanulása. A gimnázium országos ismertségét többek között a tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő eredményeinek köszönheti.