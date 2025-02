Texas Budapesten – így zúznak a déli trendgyilkosok (VIDEÓ)

Sőt, később a This Love, a Walk, vagy éppen a Cowboys From Hell ismerős, ütős riffjei is felcsendültek. És hazudnék, ha azt mondanám, hogy kicsit sem köszönt vissza tinédzserkorom vége és 1998, a dedikálással, ahol Phil megragadta a vállam, amikor a közös fotó kedvéért a zenekar elé guggoltam, majd a pólómra utalva felkiáltott, hogy Bathory. Ettől függetlenül, bármennyire is jó volt hallani a régi dalokat; bármennyire is jól szóltak a riffek; bármennyire is látványos volt a pirotechnika – Darrellt nehéz pótolni, ahogy a régi energiát és úttörő tehetséget is, Anselmo pedig sokszor eléggé megúszósan erőlködött a mindössze 80 perc alatt.