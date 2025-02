Születhet-e meglepetés Újpesten?

Nyolcan jelentkeztek be a Budapest 11-es számú ország­gyűlési egyéni választókerületében március 23-ára kiírt időközi választásra a Választás.hu adatai szerint. Ismeretes, az Újpestet és Angyalföld egy részét magában foglaló körzetben azért kell a szavazóknak az urnákhoz járulniuk, mert az eddigi képviselőt, Varju Lászlót decemberben a bíróság jogerősen is bűnösnek találta garázdaságban, testi sértésben és a választás rendje elleni bűntettben, a képviselők jogállásáról szóló törvény értelmében pedig ki kell mondani az összeférhetetlenségét annak a képviselőnek, akit meg­bízatásának ideje alatt bűntett miatt jogerősen elítéltek. Varju ezt végül nem várta meg, lemondott mandátumáról.

Nem hatotta meg a DK-t az ítélet

A politikus ellen az ügyészség egy 2018-as országgyűlési voksolást megelőző választási ügyében, valamint a 2018 decemberében az MTVA-székházban történt ellenzéki botránykeltéssel összefüggésben emelt vádat még 2020-ban. Előbbi esetben a vád szerint Varju László a Demokratikus Koalíció képviselőjelöltjeként a 2014-es időközi választást megnyerő, de időközben a Magyar Szocialista Pártból kilépő, így függetlenként indulni készülő Horváth Imrével találkozott, és anyagi juttatást ígért neki, hogy lépjen vissza a javára, Horváth azonban elutasította az ajánlatot. Az MTVA-székháznál zajló kétnapos ellenzéki akcióban Varju összetűzésbe került a biztonsági szolgálattal. A képviselő többször is erőszakkal akart bejutni vezérlőhelyiségekbe, és a sokadik felszólításra sem távozott. A biztonsági őrök megpróbálták eltávolítani az épületből, ő azonban a dulakodás során az egyik őrnek nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozott.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A politikus és pártja visszautasította a vádakat, Gyurcsány Ferenc még a bírókat és az ügyészeket is megfenyegette, de ez nem hatotta meg a bíróságokat: első, másod- és harmadfokon is bűnösnek találták Varjut. Ő jogerős ítéletét követően azonnal bejelentette: lemond, de vissza akarja szerezni mandátumát, a törvény ugyanis nem tiltja, hogy elítélt képviselő újrainduljon.

Gyurcsány Ferencék a legcsekélyebb erkölcsi aggály nélkül benevezték harcostársukat az időközi voksolásra a győzelem reményében.

A DK önbizalmát fűti, hogy Varju 2018-ban 40, 2022-ben több mint 50 százalékos eredménnyel szerezte meg a mandátumot.

A nemrég a DK alelnökének választott egykori „energia- és rezsiügyi árnyékminiszter” azt ígéri, hogy harmadszor is legyőzik a Fideszt. Február

4-én büszkén jelentette be, hogy elsőként gyűjtötte be az induláshoz szükséges ajánlásokat, később pedig azt, hogy elsőnek vették nyilvántartásba a voksolásra.