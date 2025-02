Puzsér Róbert kipihente magát – Magyar Péterrel közös haknizásra készül, nem is véletlen, miért

Pár héttel a feltűnése után meglátta Magyarban a reményt

Bár az utóbbi hónapokban az újságíró sorra tesz „hűségesküt” a Tisza-vezér mellett, korábban másokban is meglátta már a „Messiást”, aki változást tudna hozni a magyar közéletben. Többek között erre utalt az azóta már megszűnt Önkényes mérvadó című műsorban műsorvezetőtársa Csunderlik Péter is, mikor azt állította, hogy a publicista mintha Magyar Péterben találná meg „az aktuális patrónusát, akiben bízhat”. Puzsér minderre úgy reagált, hogy

20 éve magyarázza, hogy szükség van egy harmadik erőtérre, egy harmadik kurzusra, amely véleménye szerint 2024-re „beérett és legitimmé vált”.

Még korábban pedig azt hangsúlyozta, ugyancsak a Spirit FM műsorában, hogy Vona Gábor és Márki-Zay Péter után Magyar Péter lehet képes megdönteni Orbán Viktor miniszterelnököt és kormányát. Emlékezetes, hogy a publicista már tavaly márciusban, – azaz alig pár héttel Magyar Péter színrelépését követően – keményen bírálta azokat, akik fenntartással fogadták Varga Judit korábbi férjének szerepvállalását.

Puzsér bő egy éve hangsúlyozta, hogy „a NER egy zsák, Magyarország pedig ebben a zsákban található zsákmány”. Leszögezte, hogy a jelenlegi ellenzék – amelyet napjainkban szokás óbaloldalként emlegetni – ezt a zsákot lezáró ördöglakat, élén Gyurcsány Ferenccel.

„Az ördöglakat nem nyitja ki a zsákot, sőt, akadályozza, hogy kinyithassák. (...) Nem szabad vesztegetni az időt, mivel eddig csak Vona Gábornak 2018-ban, és Márki-Zay Péternek 2022-ben volt lehetősége kinyitni ezt a zsákot, vagyis először leváltani az ellenzéket, ami előfeltétele a kormány leváltásának”. Az újságíró gondolatmenetét már akkor azzal zárta, szerinte

Magyar Péter lenne képes ugyanerre.

Itt még érdemes felidézni, hogy Puzsér még 2024 nyarán is elismerően szólt Márki-Zay Péterről, az összellenzék 2022-es miniszterelnök-jelöltjéről. Hódmezővásárhely polgármestere ugyanis véleménye szerint „egy hallatlanul legitim ellenzéki figura vált”.

Nem tartott sokáig a nagy visszavonulás

Még tavaly nyár végén lapunk is beszámolt arról, hogy Puzsér Róbert a Magyar Hangnak adott interjújában jelentette be: visszavonul a nyilvánosságtól, mivel kiégettnek érzi magát, és szüksége van a pihenésre. Mint fogalmazott, úgy érezte, hogy a média és a közélet (– a publicista főpolgármester-jelöltként is megmérettette magát – szerk.) egyre toxikusabbá vált, ezért szükségesnek tartotta, hogy távolságot tartson ettől a közegtől, amíg újra energikusnak érzi magát.

Azonban úgy tűnik, gyorsan sikerült feltöltődnie, mivel novemberben már egykori munkahelyének, a Spirit FM-nek a műsorában, A három dühös emberben vendégeskedett.

De a Farkas Attila Márton filozófussal is rendszeresen a közönség elé lép. Legutóbb az Apu azért iszik, mert te sírsz! nevű rendezvénysorozatban Majkának szúrt oda Csurran, cseppen című dala miatt.

