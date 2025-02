Újabb kedélyes beszélgetésre készül Puzsér Róbert és Magyar Péter – a pártelnök legutóbb még kritizálta Brüsszel politikáját, de ennek mára nyoma sincs

Az áprilisi „vita” egyik legfontosabb témája volt, hogyan állna Magyar Péter az Európia Unióhoz és Brüsszelhez. Noha akkor Magyar kemény kritikát fogalmazott meg az EU-val és a brüsszeli elittel szemben, ezt a véleményét mára gyökeresen megváltoztatta. A Tisza Párt a február 15-ei kongresszusának a „Vissza Európába” elnevezést adta, ráadásul minden felületen ott volt az Európai Néppárt logója is.

Április végén Puzsér Róbert az Európai Unió múltjára, jelenére és jövőjére vonatkozó kérdésére Magyar Péter még élesen kritizálta a brüsszeli vezetést, majd leszögezte, nem akar európai szuperállamot. A politikus akkor azt mondta,

2004-ben nem azért lépett be Magyarország az EU-ba, hogy a belpolitikai vitákat Brüsszelből oldják meg.

Eleinte, nem kimondva nevüket, de kritizálta Donáth Annát és Cseh Katalint is, amiért olyan brüsszeli állásfoglalásokat is megszavaztak a momentumosok, amelyek bár ártanak a kormánynak, de ezzel együtt a magyar gazdaságnak is. „Brüsszel és a magyar ellenzék még nem jött rá, hogy az Orbán elleni lépésekkel a Fideszt erősítik belföldön, mert erre itthon kampányt lehet építeni” – fogalmazott.