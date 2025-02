„És ezt a stressztesztet Magyar Péter egészen jól állta az első nagyjából 40 percben vagy talán egy órában. És lássuk be, önmagához képest egy kifejezetten higgadt, felkészült, szélesebb látókört mutató Magyar Pétert láttunk a teherautó-platóról fenyegetődző pszichopatához vagy az ATV-ben hisztiző pukkancshoz képest. És bármi volt a téma, ügyesen beleszőtte a szokásos paneljeit korrupcióról, elszegényedésről, oktatás-egészségügyről. Kimondta a kulcsszavakat, felböfögte a szlogeneket, elsorolta a kötelező neveket. A hívei nyilván zabálták. De a stressz­tesztből az is kiderült, hogy körülbelül egy óráig bírja. Utána szétesik. És kibukik a valódi énje. Aki egyszerűen nem bírja nemhogy a kritikát, de azt sem, ha az ő fantasztikus fényessége nem 100, hanem csak 99 százalékban verődhet vissza. Ha olyan kérdést tesznek föl neki, amire érdemben kell válaszolni.

Mert egyébként szerintem a témák abszolút meg voltak beszélve, nagyon pontosan. De maguk a kérdések nem. Legalábbis nem szó szerint. És ez is tudatos, szándékos volt.

Hogy jól fel tudjon készülni, mire mit mondjon (és így minden témából könnyen el tudjon jutni a szokásos panelek ismételgeté­séig, amit jól le is hozott), de azért legyen annyi »meglepetés« benne, hogy ha kontrollált körülmények között is, de tényleg gyakorolhassa azt a helyzetet, amikor nem tudja előre, mi jön szembe vele. Ez egy órán át ment is. Azok a kivágott részek, amelyek körbejárják a (főleg kormánypárti) médiát, és számára kellemetlenek, azok szinte mind az interjú második feléből vannak. Ha valaki végignézte, az valóban láthatja, milyen ember valójában. A szektának nyilván mindegy, a többiek pedig valószínűleg nem nézik végig. Aki pedig eddig is tudta, valójában ki ez a figura, azt szintén nem befolyásolja a videó. Úgyhogy szerintem döntetlenre hozta.

Ami persze neki kevés, hiszen a baloldali közvélemény-kutatók diadalittas kamujelentései ellenére ők is tudják egymás között a valós számokat: Magyar Péternek még sok százalékot kell szereznie, hogy valóban megközelítse a Fideszt. Ha így nézzük, akkor tényleg sikertelen az interjú.”

