Pressman pénzosztó embere egy éve még az USAID adminisztrátorával tárgyalt

A civil szervezetek közül a botrányba keveredett Transparency International Magyarország pedig több mint 7 millió, a Roma Sajtóközpont pedig 5 millió forint támogatástól esik el.

Pedig még december elején úgy tűnt, hogy a 2026-os választás előtt kap egy utolsó „dollárfröccsöt” az ellenzéki sajtó. A mertek.eu oldalról kiderült, hogy a Mérték Médiaelemző Műhely és az Ökotárs Alapítvány az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége forrásainak felhasználásával októberben hirdetett pályázatot a „sajtószabadság védelme és erősítése” érdekében, két témakörben. A pályázók között eredményt is hirdettek, de az amerikai elnök döntését követően a HVG információi szerint e-mailben értesítették a Szabad Média Pályázat nyerteseit, hogy

a támogatási programot érintő felfüggesztés miatt nem kerülhet sor a források folyósítására.

Ezt az Ökotárs és az Átlátszó is megerősítette, ahogy Urbán Ágnes, a Mérték Médiaelemző Műhely munkatársa is.

Személyes egyeztetésen vett részt az Orbán Balázs doktori vizsgáját támadó ELTE-s docens

A pénzosztásban résztvevő Mérték Médiaelemző Műhely vezetője, az ELTE egyik docense, az a Polyák Gábor, erkölcsi és nem szakmai okokra hivatkozva támadta Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját a doktori vizsgája miatt. Szavait pedig olyan sajtóorgánumok visszhangozták, mint a 444 vagy a Telex, akik az elmúlt években jócskán részesültek az amerikai támogatásból.

Polyák mintegy egy éve LinkedIn oldalán arról is beszámolt, hogy „nagyszerű beszélgetést” folytatott az USAID adminisztrátorával, Samantha Powerral. A találkozón természetesen jelen volt az egykori amerikai nagykövet, David Pressman is. A magára az egykori diplomata pénzosztó embereként hivatkozó docens bejegyzésében arra is kitért, hogy az egyeztetésen három pontot emelt ki.