Jogilag lehetetlenné kell tenni a munkáját ezen szervezeteknek – Orbán Viktor a USAid-botrányról

Valójában külföldről fizetet emberekről és szervezeteről van szó, akiknek a célja a mostani kormány megbuktatása – mondta Orbán Viktor. A Politico is mindenhonnan kapott pénzeket, miközben az újság egyfolytában ekézte a magyar kormányt.

Arról is beszélt ezen pénzek kapcsán, hogy most is zajlik egy utódvédharc Szerbiánba és Szlovákiában. Ugyanezt akarják Magyarországon is, hogy minél előbb olyan kormány legyen, ami számukra kedvző pénzügyi és gazdasági szempontból.

Ki kell ezeket a szervezeteket söpörni, és az egész Soros-hálózatot fel kell számolni

– jelentette be Orbán Viktor. Nem lehet elfogadni külföldről érkező pénzt a magyar politika befolyásolására, és akik ebben részt vesznek, azoknak számolnia kell a következményekkel – tette hozzá. Jogilag lehetetlenné kell tenni a munkáját ezen szervezeteknek – mondta a kormányfő.

