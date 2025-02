„Elszabadultak az indulatok a német parlamentben, miután egymást követő napokban többször is szavazott a Bundestag az illegális migráció megfékezéséről.

Egyre növekszik a migráns hátterű erőszakos bűncselekmények száma Németországban, emiatt a társadalom egyre szélesebb tömegei követelik az illegális migrációval szembeni szigorúbb fellépést.

Egyelőre mindhiába, ugyanis a kormánypártok még mindig nem hajlandók szembenézni a valósággal. Az már szinte megszokott, hogy a migrációellenes pártokat »fasisztának«, »emberellenesnek«, esetleg »putyinistának« minősítik, ezúttal viszont »példát mutatva« parlamentarizmusból a felszólalások alatt füttyögtek, bekiabáltak és megpróbálták ellehetetleníteni azok hangját, akik aggódnak az ottani fejlemények miatt.

Mi innen Magyarországról felvont szemöldökkel szemléljük a német eseményeket. Meglepődve tapasztaljuk, hogy egyes német politikai erők olyan javaslatot nyújtanak be a parlament elé, amiért nemrég még kioktattak és elítéltek bennünket. Magyarországon a kezdetektől fogva kikértük az emberek véleményét a migráció kérdésében népszavazás és több nemzeti konzultáció keretében. A magyar emberek pedig nagy arányban úgy döntöttek: ragaszkodunk ahhoz a jogunkhoz, hogy mi dönthessük el, kit engedünk be.

Az illegális migráció megfékezését célzó törvényjavaslatot a háttéralkuk végül elsüllyesztették, így egyelőre marad a jelenlegi ellenőrizetlen állapot. Felmerül a kérdés: meddig lehet még a társadalmi akarattal szemben politizálni Németországban?”

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP