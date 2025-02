Lázár János ismét kiakadt: ezúttal a Lidl és az Aldi miatt (VIDEÓ)

irritál, ha hülyének nézik a magyarokat”, amit kiegészített azzal, hogy semmit nem szokott elengedni, sőt az Aldi és a Lidl vállalatokat is kiemelte az élelmiszerek kettős minősége miatt.

A tárcavezető nemcsak kifakadt a Lidl és az Aldi ellen, de nyomozást is javasolt, amiről szerdán a közösségi oldalára is feltöltött egy videót. Lázár János a témában arról is beszélt, hogy ki kell nyomozni, van-e bármilyen részrehajlás vagy a magyar hatóságok mindent megtesznek azért, hogy a magyar állampolgárok megfelelő minőségű élelmiszerhez jussanak.

„Engem az kifejezetten irritál és nem tartom helyes dolognak, ha a magyarokat hülyének nézik, és egy nyugati nagyvállalat rosszabb minőségű terméket ad egy magyar embernek, mint egy osztráknak; rosszabb minőségű csokoládét ad egy magyarnak, mint egy olasznak; vagy rosszabb minőségű üdítőt ad egy magyarnak, mint egy németnek vagy egy franciának” fogalmazott Lázár János.

A miniszter úgy gondolja, hogy ha igaz, amit feltételez, az nem maradhat annyiban, ezért van szükség a nyomozásra, mert szerinte

a Lidllel, az Aldival és a többi nyugati élelmiszerlánccal kesztyűs kézzel bánnak a hatóságok.

A politikus szerint ha arra kerülne sor, a nyomozásban érintett „valamit fog találni, biztos lehet benne”.