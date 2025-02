Kubatov Gábor: Magyar Péter egy idegbeteg, gyenge idegzetű csávó, aki hibát hibára halmoz

Terjedelmes interjút adott az Indexnek Kubatov Gábor. A Fidesz alelnöke és pártigazgatója a beszélgetés során röviden értékelte a magunk mögött hagyott évet, őszintén elmondta a véleményét Magyar Péterről, és azt is elárulta, mi az a hiba, amit felróna a saját politikai közösségének. De a Ferencvárosi Torna Club (FTC) elnökeként a Fradi háza tájáról is hozott némi információt.

A felütésben Kubatov arra a kérdésre, hogy 2024 milyen volt fideszes szemszögből, azt felelte: „Politikailag rendkívül sikeres volt”. Ezt többek között azzal támasztotta alá, hogy – mint fogalmazott –

brutálisan jó eredményt értek el az európai parlamenti választáson. Ha ezt átfordították volna az országgyűlési választásokra, akkor újra kétharmaduk lenne”.

Hozzáfűzte: az önkormányzati választások tekintetében ugyanez a helyzet. Felidézte, több megyei jogú várost is visszanyertek, példaként hozta Baját, Egert, Salgótarjánt és Miskolcot. De arra is kitért, hogy megtartották a megyei közgyűléseket is. „Mindezt akkor értük el, amikor általában a kormányzó pártoknak a ciklus közepén a legalacsonyabb a támogatottsága. Szóval én nem osztom az olyan borúlátó véleményeket, hogy »fú, ez most nem volt az igazi«”.

„Amíg háború van, addig sok jóra sem Európa, sem Magyarország nem számíthat”

Kubatov Gábor elismerte, kétségtelen, hogy gazdaságilag egy nagyon nehéz év volt 2024, és nehéz is lesz a helyzet, amíg az orosz–ukrán háború tart. „Amíg háború van, addig sok jóra sem Európa, sem Magyarország nem számíthat” – szögezte le.

Orbán Viktor miniszterelnök azon kijelentésére, miszerint 2025 egy fantasztikus év lesz, úgy reagált, reménykeltő, hogy

Magyarországon idén olyan gyárak kezdik meg a termelést, amelyek hatalmas GDP-növekedést hoznak majd.

„De nem a számok a lényegesek, ami fontosabb, hogy az emberek könnyebben élhetnek” – jelentette ki a nagyobbik kormánypárt alelnöke.