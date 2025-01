Magyar Péter és a nők – lenézés és megalázás

Amióta tavaly tavasszal Magyar Péter politikai pályára lépett, rendre előkerülnek olyan nyilatkozatok, hangfelvételek, beszámolók, amelyek a nőkhöz való viszonyát mutatják. Már az antréja is emlékezetesre sikeredett, hiszen azzal robbant be a közéletbe, hogy nyilvánosságra hozta a feleségével, Varga Judit igazságügyi miniszterrel folytatott beszélgetéséről titokban készített felvételt. Az addig a házasságuk árnyoldalairól hallgató Varga erre hosszú, megdöbbentő elemeket tartalmazó Facebook-posztban reagált, amelyben azt állította, hogy exférje zsarolta őt a felvétellel. Azt is írta, hogy sokat szenvedett a házassága alatt, amíg rájött, a férje olyan ember, akinek csak értelme és érdekei vannak. Mindezek után nyilvánosságra került egy rendőri jelentés Magyar Péter és Varga Judit 2020. decemberi veszekedéséről. Ebből kiderült, hogy Magyar nemcsak a feleségével kiabált, hanem az ő személyi védelmére kirendelt rendőrrel is, aki a hivatalos jegyzőkönyvben leírta, mit hallott, mit tapasztalt azon az estén.