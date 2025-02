Korábban zsidózó, cigányozó Tisza párti politikus kérdezte a Kéve tévében a párttársát

A politikus azonban már a Jobbik néppártosodása – amelyet nyugodtan nevezhetünk balra fordulásnak is – előtt is hangosan hallatta hangját. A párt akkori szellemiségének megfelelően bőszen zsidózott, cigányozott. 2014 májusában a Facebook-oldalán például azt írta, a Fidesz – csakúgy, mint az SZDSZ – liberális pártként indult zsidó vezetőkkel, s konkrétan meg is nevezi a kormánypárt tagjai közül, hogy szerinte ki a zsidó, a nevük mellé pedig Dávid-csillagot is elhelyezett. Továbbá zokon veszi, hogy a Fidesz szorosan együttműködik a hazai zsidósággal, valamint, hogy az izraeli Likud testvérpártja.

De kapott tőle a volt MSZP-s miniszterelnök is,

Horn Gyulát nemes egyszerűséggel „kommunista, hazaáruló zsidó gyilkosnak” tartja,

és azt kifogásolta, hogy a „Fidesz mélyen tisztelgett emléke előtt, állami temetést rendezett” neki. S nem hagyta ki a posztjából a cigányokat sem, azt írta, a Fidesz a cigány bűnözők helyett a magyar hazafiakat, gárdistákat üldözi, börtönözi be.

Herold a beszélgetésben megemlíti, hogy nagyon büszke a gárdista korszakára, szívesen beszél róla, példaértékűnek tartja azt a mozgalmat, amely leképezi – persze más formában, modernebb módon – az alulról történő szerveződést. A vége felé a kormányváltás lehetőségéről beszélnek. Herold azt mondja, ez remélhetőleg nem fog beletorkollni egy „csúnya dologba”, de szerinte ettől nem riadna vissza a fideszes tábor egy része. Azzal folytatta, hogy szomorú lenne, ha ez történne, „ha a csatánkat úgy kellene megvívnunk, ahogy nem szeretnénk” – fogalmazott, majd egy éles váltással kijelentette, de ő nem bánja azt sem.