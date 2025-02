Kiss László marad a börtönben, esze ágában sincs lemondani a fizetéséről

A III. kerület önkormányzati képviselői és vezetői végül az előző héten tárgyaltak Kiss László fizetéséről, a polgármester a rácsok mögül szerette volna elérni, hogy ügyét zárt ülésen, a sajtó és a hallgatóság teljes kizárásával tárgyalják, ám erre végül nem került sor.

Ráadásul szó volt arról is, hogy még meg is emeljék a letartóztatásban ülő polgármester fizetését, ám a képviselők nem jutottak dűlőre, mivel a kerületet vezető baloldali pártok is megosztottak a kérdésben.