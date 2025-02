Kiss László sem home office-ban ül, hanem börtönben, de szemmel láthatóban ennek jelenleg semmi következménye nincs – Sára Botond a Mandinernek

Pontosan milyen juttatásokban részesül a polgármester a rácsok mögött?

A börtönben ülő polgármesternek továbbra is folyósítja az Óbudai Önkormányzat valamennyi juttatását: a polgármesteri illetményét, a költségtérítését, ami egészen cinikus módon az utazási költségtérítésként is felhasználható és a cafetéria-juttatását, és mindezt október óta ráadásul emelt összegben.

Miért kap valaki költségtérítést az utazásra, ha egyszer a börtönben ül?

A kormányhivatalnak éppen az az álláspontja, hogy nem jár, sem a költségtérítés, de az illetmény és az egyéb juttatások sem. Ezért is bocsátottunk ki törvényességi felhívást az óbudai képviselő-testület, mint a polgármester felett a munkáltatói jogot gyakorló szerv részére. Ebben azt kértük, hogy szüntessék meg a börtönben lévő polgármester juttatásainak folyósítását és az eddig kiutalt összegeket követeljék vissza.

A február eleji testületi ülésen nem sikerült pontot tenni a letartóztatásban lévő Kiss László fizetésének ügyére, mi lesz most, a bírósághoz fordulnak?

Ezen a testületi ülésen a képviselő-testület baloldali többsége felelőtlenül eljárva nem hozott érdemi döntést a kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban, ami azt is eredményezi, hogy továbbra is folyósítják az óbudaiak vagyonából a börtönben ülő Kiss Lászlónak a juttatásait. A kormányhivatal ezért a Fővárosi Törvényszékhez fordul annak érdekében, hogy a bíróság a törvényes rend helyreállítása és a közpénzek védelme érdekében kikényszerítse, hogy a képviselő-testület hozzon érdemi döntést annak kapcsán, hogy folyósítja-e továbbra is a letartóztatott polgármesternek a juttatásokat, illetve visszaköveteli-e az eddig kifizetett összegeket. A bírósági eljárást követően meglátjuk, hogy lesz-e szükség további intézkedés megtételére.

Mennyi pénzt követel vissza a kormányhivatal pontosan?

A korrupciós bűncselekmény gyanúja miatt letartóztatásban lévő polgármester eddig kiutalt juttatásai – amely mára elérheti a 10 millió forintot – az óbudai emberek számára járnak vissza. A kormányhivatal ennek a kifizetése jogalapját firtatja a törvényességi felhívásban, amely a jogszabályok betartása és betartatása mellett a lakosság jogos érdekében született. A polgármester eddig kifizetett juttatásainak pontos összegét az önkormányzat ismeri, a törvényességi felhívással kapcsolatos napirendi pontra vonatkozó előterjesztést az Óbudai Önkormányzat nem tette a nyilvánosság számára elérhetővé, amely szintén jogsértő.

A morális szempontokon túl jogszabályba ütközik-e, hogy egy letartóztatásban lévő polgármester megkapja a fizetését?

Több jogszabály rendelkezéseiből is egyértelműen az következik, hogy nem jár juttatás a vesztegetés gyanúja miatt börtönben lévő polgármesternek. Hiszen a közszolgálatra vonatkozó törvény szerint Kiss László elháríthatatlan okból, azaz a letartóztatás miatt, nem képes a munkavégzésre, így erre az időszakra díjazás sem jár. Ezért a társadalombiztosításra irányadó törvény alapján a társadalombiztosítási jogviszonya is szünetel. A kormányhivatal ezekre hívta fel a közpénzből gazdálkodó képviselő-testület figyelmét, és ezek alapján kérte, hogy mint a munkáltatói jogkört gyakorló szerv, a felelős gazdálkodás jegyében állítsa le a polgármester javadalmazásának további kifizetését és a Kiss László által eddig jogosulatlanul felvett összegeket követelje vissza.

A bíróságon túl milyen lehetőségei vannak a kormányhivatalnak, hogy megakadályozza a fizetés folyósítását?

A kormányhivatal, mint az illetékességi területén működő önkormányzatok törvényességi felügyeletét gyakorló szerv, mérlegelési jogkörben dönti el, hogy az önkormányzati törvényben számára biztosított felügyeleti eszközök közül melyiket alkalmazza, ezek közé tartozik a törvényességi felhívás lehetősége, illetve a bírósághoz is fordulhat a kormányhivatal. Erre most azért van szükség, mert a képviselő-testület baloldali többsége miatt nem született érdemi döntés a törvényességi felhívással kapcsolatban.

Úgy tűnik, hogy a többi ellenzéki pártnak is kezd kellemetlenné válni a DK ügyeskedése, ez adhat reményt, hogy a polgármester lemond esetleg?

Ez elsősorban az óbudai emberekkel szemben méltatlan helyzet, nekik okoz kellemetlenséget és veszteséget a kenőpénz elfogadásával gyanúsított DK-s polgármester, akinek láthatóan nem áll szándékában lemondani. Vajon ez morálisan meddig tartható? Más kérdés, hogy mi történik akkor, ha jogerősen elítélik. Ebben az esetben, amennyiben a bíróság a közügyek gyakorlásától is eltiltja, automatikusan megszűnik a mandátuma.