Kedves feministák – mutatjuk, min lehetne fennakadni!

Nem lenne haszontalan, ha minden idilli családban felnőtt házas szülőnek lennének a baráti körében egyedülállók és gyerektelen házasok (és fordítva); máris árnyaltabbá válnak bizonyos előítéletek. Amikor az egyik barátnőnk sorozatosan vetéléseken, horribile dictu késői vetélésen megy keresztül, egy másik pedig negyvenévesen is sziszifuszi terápiákkal próbálja feldolgozni a gyerekkorán végighúzódó bántalmazásokat, hogy végre képes legyen biztonságosan kötődni és egy mindig is vágyott normális családban élni, akkor azért a saját jobb sorsunkba belegondolván inkább letérdelve hálát adunk, mint hogy önnön dicsfényünkben sütkéreznénk. Ha már kampány,

talán célravezetőbb is lenne a ténylegesen előforduló konkrét kifogásokra fókuszálni,

frappáns fotókkal cáfolva akár már azt a tévképzetet is, hogy családalapításon kizárólag atombiztos megtakarítási portfólió felépítése és az „Év Lakóháza” cím elérése után szabad elkezdeni gondolkodni, különben örökre boldogtalan lesz a gyermek.

Már csak azért is lenne szerencsésebb errefelé elmozdulni, mert volna itt egy méltatlanul figyelmen kívül hagyott tényező, amely pedig még inkább megkérdőjelezhetővé teszi Novák Elődék szlogenjét – kedves feministák és gyermekjogvédők: az alábbiakon lehetne csak igazán fennakadni.

Épp mostanában vetítenek egy új magyar dokumentumfilmet, amelynek hősnője nem talált párt, de 35-36 évesen elhatározta, hogy márpedig fél éven belül mindenképp gyereke lesz. És valóban, úgynevezett „co-parenting modellben” megoldotta a dolgot:

internetes „társszülőkereső” oldalak böngészése után egy idősebb orosz homoszexuális férfival állt össze

(aki a saját „férjének” háta mögött ment bele a „projektbe”, csak utólag szembesítve őt a tényekkel). Az anyuka emiatt ma már némileg csalódott is, a film készítői azonban „inspiráló és bátorító” példának szánják történetét a hasonló cipőben járó egyedülálló nők számára. De ott vannak az anonim spermadonorral anyává váló (egyedülálló vagy leszbikus) nők is, és azok, akiknek több évtizednyi fogamzásgátlás után, negyven fölött nem jön össze a baba, ezért külföldön vásárolnak és ültettetnek be egy idegen petesejtet, csak hogy valamiképpen mégis anyák lehessenek.

Dúró Dóráék plakátja és szlogenje bizony ha akaratlanul is, de pártolni látszik az efféle megoldásokat

– hiszen kifejezetten az anyává válást helyezi mindenek fölé és minősíti dicsőségnek, függetlenül a körülményektől és a következményektől. Dicső tett volna választani a spermakatalógusból egy ismeretlen skandináv férfit, kifizetni egy vagyont a kezelésekért, aztán pedig egyedülálló anyaként esetleg rátelepedni az apa nélkül felnövő gyerekre? Hiszen definíció szerint az is „anyaság”. Alacsonyabbra „rangsorolható”-e vajon az a nő, aki gyermektelen bár, de a világ egyik legtürelmesebb és legkreatívabb pedagógusaként, szomszédjaként vagy tanodai önkénteseként igyekszik nyomokban pótolni, amit odahaza egy-egy munka-, telefon-, illetve szerfüggő, vagy épp hátrányos helyzetű szülőnek nem sikerül megadnia?

A félreértések elkerülése érdekében akár a „női princípium” efféle, meglehetősen önzetlen megélésének értékére is rá lehetne mutatni,

mielőtt akár csak egyetlen életközépi válságban szenvedő és élete értelmét kereső egyedülálló nő is donorspermáért vagy random „társszülőért” indulna. Vagy esetleg egy fiatal azt hinné, hogy az anyaság elsősorban az ő megdicsőüléséről szól. Az Egyesült Királyságban tíz év alatt 1400-ról 4800-ra nőtt a donorsperma segítségével gyereket szülő egyedülálló nők száma; a virágzó cseh piacon a beszédes nevű „Reprofit” klinika a magyar pácienseknek külön hirdeti a „social freezing” szolgáltatást, amelynek segítségével úgymond elhalasztható a családalapítás.

A piacvezető dán cég anonim spermadonorait 2010 előtt még javarészt heteroszexuális párok vették igénybe,

2023-ban viszont már 50 százalékban egyedülálló nők (átlagosan 38 évesen), 35 százalékban pedig azonos nemű párok. Nem ez az általános módja az anyává válásnak, persze – a tendenciák azonban meglehetősen egyértelműek.