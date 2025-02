Gamer Symphony 2.5 – videójátékok, amiket profi zenészek játszanak (VIDEÓ)

Jövő és múlt egyben

A tavalyi koncerthez hasonlóan ismét a Guido Mancusi karmesterrel színpadra lépő zenekar a Budapesti Akadémiai Kórustársasággal egyből a sci-fik világába lépett, ahogy felharsantak a Halo című sorozat legendás dallamai. Az első, 2023-as koncertről ismerős produkciót követően pedig Baranyai Barna, a tavalyi show konferansziéja is megjelent, hogy felkészítse a hallgatóságot a várható témákra. Első körben például visszatértünk a PC-s játékok hőskorába, hogy a Heroes of Might & Magic 3 zenéjével nosztalgiázzunk, majd a Nintendo-klasszikus, Kondó Kódzsi szerezte Super Mario Bros. örökzöld és vidám dallamai csendültek fel.

A koncert első, kicsivel több mint egy órás fele végén egy húsz perces szünet választotta ketté a koncertet, de előtte még számos jól ismert játékzenét hallgathattak meg a jelenlévők.

Budafoki Dohnányi Zenekar: Gamer Symphony Acoustic (Fotó: Vörös Attila)

Akadt például fantasy blokk, aminél a World of Warcraft és a The Elder Scrolls V: Skyrim kórusai és emlékezetes dallamai kúsztak a fülünkbe, utóbbihoz pedig természetesen Fellegi Anna gyönyörű hangja dukált, aki idén is többször színpadra lépett, többek között a Metal Gear Solid 3: Snake Eaterrel, ami ismét szépen megidézte a nagyszabású James Bond-filmzenéket. A teljes koncert alatt akadt még a teljesség igénye nélkül Age of Empires (libabőr a játék iránti elfogultság nélkül), Heroes of the Storm (szintén), igazi westernes Red Dead Redemption, szlávos The Witcher 3, hangulatos The Last of Us, Civilization (kétszer), vagy éppen az első koncertről visszatérő Castlevania és Tetris.