„Ez nagyon MENŐ! A Soros nevű korrupt spekuláns által, korrupciós pénzen megvásárolt (és farzsebben hordott) civil szervezetek megmondják, hogy kik korruptak a világon.

A Soros korrupciós pénzéből fűtött CEU-n rendeznek egy találkát, ahol szintén a Soros korrupciós pénzéből legelésző Transparency megállapítja a »korrupciós érzékelési indexet«. (Mondjuk ők érzékelik, az tuti.)

Ezt követően – ne lankadjon a figyelem! – a Soros korrupciós pénzén táplált Martin József Péter elmeséli, hogy ők a Transparinál annyira jók a korrupció érzékelésében, hogy azért még a brüsszeli(!) Joint Research Center is megsimogatta a buksijukat 2018-ban. Hiába, na, ők már korábban is nagyon pengék voltak (korrupciós pénzből).

És akkor egyszer csak a semmiből, tá-dáám: Martin Jóska a Soros korrupciós pénzén fenntartott tanodában kimondja azt, amit mindenki lélegzetvisszafojtva várt: bizony, hazánk korruptabb, mint BURKINA FASO!

De kb inkább olyanok vagyunk szerinte, mint Trinidad és Tobago. Az keményebb hely.

És nem, nem és nem! Jóska még mindig nem röhögi el magát. Feszült figyelem kíséri őt, meg hát Gyuri bá korrupciós pénze.

Árad a teremben bőséggel a megvilágosodás, de a végén jön csak a transparency-s Martin Józsitól a fekete leves.

Világviszonylatban sem vagyunk ugyan kaka-makik, de Európán belül messze itt a legkorrupciósabb a vészhelyzet. Igen, pont itt, ahol Martin Józsi és a Transparency is épp tartózkodik. (Meg, hát az ezerszer már bezárt CEU-Soros Unverzitász is, ugye.)

Mellesleg mély fájdalom nekünk, hogy a jelentés szerint azokban az országokban, melyek pénzt adnak a Transparency-nek, alig észlelhető korrupció.

Nos, a fenti jó hírek hallatán már hegyezik a színes ceruzákat a szintén Soros korrupciós pénzéből szippantó 444-nél, de a Telex, a 24 és Radio Television Luxemburg (avagy RTL) is hálatelt szívvel ugrik fejest a hírcsárdába, tuti, és már ömölhet is a műtény-fekália a nép közé!

Ezzel be is zárult Soros korrupciós ördögi köre. Kicsit átlátszó, kicsit már lejárt lemez, de az öreg még szereti hallgatni, ez van, na.

Így hát, kedves harmadik világ korrupciós színvonalán tengődő honfitársaim, nem maradt más dolgunk, mint hogy megnézzük a minket különösebben nem szívlelő Európai Unió hivatalos felmérését, az Eurobarometer rangsorát, mely szerint Magyarország a 27 tagállam közül a hetedik legkevésbé korrupt.

De akkor mi lesz most a jó öreg Martin Jóska melójával, meg a Transparency-vel? Nem elég, hogy az amerikai kormány kezdi elzárogatni a könnyű pénzek csapját, még ez is! No para, Gyuri bácsi örök, mint a hazugság, lesz még ilyen jelentésre igénye, meg pénze is.

Szóval, Transparency, irány Burkina Faso, egy fokkal jobb hely, mint emez.”