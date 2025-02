Ez szinte példátlan: nagyon veszélyes tervvel állt elő a Transparency International

Koncepciós eljárás lenne?

Nem kizárható, hogy koncepciós eljárásról van szó – mondta Martin József, a nemzetközi szervezet magyarországi vezetője a Klubrádióban nem sokkal azután, hogy a nyomozók kiszáltak az Integritás Hatóságnál.

Ligeti Miklós pedig a HVG-nek nyilatkozva úgy folgalmazott: „Ami az Integritás Hatóságnál történik, és amit nyilvánosan lehet tudni a Biró Ferenc elnökkel szembeni bűncselekmény-gyanúról, az alapján ez egyelőre egy kabátlopási ügynek tűnik”.

Ligeti azt is hozzáfűzte: ennek fényében az egész botrány arra tűnik alkalmasnak, hogy megalapozzon egy „elmozdítási akciót” Biró Ferenccel szemben.

Időközben a Telex olyan értesüléseket osztott meg, amelyek pont hogy ellentmondanak a koncepciós eljárás elméletének. „Az elmúlt napokban több olyan emberrel is beszéltünk, akiknek rálátásuk van az IH-nál történtekre, de olyanokkal is, akik Birót személyesen is ismerik. A háttérbeszélgetések alapján az a kép rajzolódott ki, hogy ha a kormányzatnak jól is jön egy botrány, ami az IH-t érinti, a dolgok ilyetén alakulásához a szervezeten belüli konfliktusok éppúgy hozzájárultak, mint Biró vezetői stílusa” – írta a portál.