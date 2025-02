A szuverenitásvédelemtől kezdve a termelési riporton át a szimpatizánsok megtartásáig: ezek lehetnek a témák az évértékelőkön

A másik nagy téma a szuverenitásvédelem lesz. Most, hogy az Egyesült Államokban Donald Trump megválasztásával kedvező fordulat állt be, a Soros Györgyék által dominált brüsszeli központból várható több és nagyobb intenzitású támadás, ezt a küzdelmet kell a magyar kormánynak megvívnia. Egyébként pedig most ismerhetjük meg az USA-ban nyilvánosságra hozott adatokból, hogy amerikai pénzügyi támogatásokkal milyen komoly befolyásolási kísérletek történtek több európai országban, hazánkon kívül például Németországban, Szlovákiában.

Azt eddig is tudtuk, hogy tízmillió guruló dollár érkezett a 2022-es parlamenti választás előtt Soros-hálózattól – amely rendkívül kiterjedt tevékenységet folytatott ebben a régióban –,

valamint adófizetői pénzekből, de minderről az USAID-dokumentumok nyilvánosságra kerülése után kaptunk teljes képet, Elon Musknak köszönhetően most állnak rendelkezésre bizonyítékok. A miniszterelnök pedig ezt biztosan nem hagyja szó nélkül.

Nem kerülhető meg a háború kérdése, Orbán Viktor békemissziójának az eredménye sem. Itt is kedvező fordulatra lehet számítani az új amerikai adminisztráció hatalomra kerülésével és az amerikai elnök határozott politikájának köszönhetően, talán már nincs messze a béke vagy legalábbis a tűzszünet.

Magyar Péter: A legnagyobb ellenzéki erő, felkészülés a választásra és a kormányzásra

A Tisza Párt elnöke nyilván azért mondja el hamarabb a beszédét, mint Orbán Viktor, mert attól tart – egyébként jogosan –, hogy a miniszterelnök évértékelője után már korántsem lenne annyira érdekes és fontos a mondanivalója, alig lenne hírértéke. Magyar Pétertől egyébiránt ChatGpt-szerű szöveg várható, miután ezt szoktuk meg tőle az elmúlt egy év alatt, és feltehetően arra fogja kihegyezni a beszédét, hogy az ellenzékváltó szavazóit megtartsa, és behúzza még melléjük a kormányváltókat.

A szövegben hangsúlyozni fogja a DK-tól való távolságtartását, miközben azt látjuk, hogy az Európai Parlamentben és a Fővárosi Közgyűlésben a legtöbb esetben együtt voksolnak.

Magyarnak tehát el kell báboznia, hogy a közös szavazások ellenére a Tisza Párt ellenzékváltó politikai formáció. Az elnök nyilván arra is kitér, hogy most ők a legerősebbek, amit gyanítható módon egy kamu közvélemény-kutatással fognak „alátámasztani”. Számíthatunk ugyanis arra, hogy megismétlődik az a minikampány, amely tavaly október 23. környékén. Az ünnep előtt az egyik balos intézet azt mérte, hogy a Tisza Párt utolérte a Fideszt, egy másik pedig a forradalom napján azt kürtölt a világba, hogy Magyarék már meg is előzték a kormánypártot.