Levitézlett csapattal vágnak neki Gyurcsányék a parlamenti választásnak

Lényegében ezt ismételte meg az ATV hétfői Egyenes beszéd című műsorában is. Kijelentette, a választók fognak döntenek abban a kérdésben, hogy szükség lesz-e koalícióra vagy sem, de szerinte nincs igaza Magyarnak ha azt hiszi, egyedül is képes nyerni. Gyurcsány úgy véli, ebben a választási rendszerben csak akkor van esély a győzelemre, ha együttműködik az ellenzék, különben vereség lesz a vége. S feltette a kérdést, aki a demokraták világában képtelen az együttműködésre, az hogyan fogja vezetni azt az országot, ahol olyanok is élnek, akik nagyon mást gondolnak, mint ők. S a DK elnöke mindezt kiegészítette azzal, hogy

ők az egyedüli, még porondon lévő baloldali párt és Magyarországon a választók meghatározott hányadának szüksége van egy ilyen elveket, eszméket valló politikai erőre.

Egyértelműen látszik, hogy nagy kínban van a DK, hiszen kétségbeesett kísérletet tesz arra, hogy a maradék híveit megtartsa, ezek a mondatok ugyanis elsősorban a szimpatizánsaiknak szólnak. S a Tisza Párt az előnyének birtokában – most legalább ötször-hatszor annyi szavazójuk van, mint Gyurcsányéknak – hiába tűnik most nagyon magabiztosnak Magyar Péter, annyiban igaza van a Demokratikus Koalíció elnökének, hogy a választási szisztéma miatt a Tisza egyedül mégsem vághat neki a választásnak. A képviselői helyek több mint fele, 106 mandátum ugyanis egyéni választókerületben dől el, s ha ezekben – leszámítva a Mi Hazánkat és talán a Kutyapártot – az ellenzék több jelöltet indít, akkor számos olyan körzetet elbukhatnak, ahol egyébként nekik áll a zászló.

Egyelőre ugyanis a DK-n kívül a legtöbb ellenzéki formáció – ezt a leghatározottabban eddig az MSZP és a Momentum jelentette ki –

is eltökélt abban, hogy részt vesznek a választáson, eszük ágában sincs lemondani az indulásukról, az ugyanis a megszűnésükkel lenne egyenlő. Tehát valamilyen együttműködésre, koordinációra mindenképp szükség lenne, ha labdába akarnak rúgni. De ettől egyelőre a leghatározottabban elzárkózik Magyar Péter, ragaszkodik az egyedüli induláshoz, irtózik minden olyan kifejezéstől, amelynek bármi köze van az „együttműködéshez”, „összefogáshoz”.