A huszonötödik évértékelőjére készül Orbán Viktor, a szakértő szerint új témával is előrukkolhat

Február 17-én, azaz jövő szombaton tartja hagyományos évértékelő beszédét a Várkert Bazárban Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő idén már 25. alkalommal értékeli Magyarország és a világ helyzetét, amelyet a Mandineren élőben követhet majd.

Miről beszélhet majd a miniszterelnök?

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója arról, hogy miről beszélhet majd idén a kormányfő, azt mondta: Orbán Viktor biztosan értékeli majd a nemrég lezárult nemzeti konzultációt és annak eredményének, és beszélni fog az orosz-ukrán konfliktusról is, mivel közeledik a háború kirobbanásának második évfordulója.

A miniszterelnök tavaly februárban erről egy évvel ezelőtt leszögezte: „Ha Magyarországot meg akarjuk óvni, ha békés életet akarunk magunknak, csak egyetlen választásunk marad: az orosz–ukrán háborúból ki kell maradni”. Hozzátette: Azt akarjuk, hogy Oroszország ne jelentsen fenyegetést Európára, és legyen Oroszország és Magyarország között kellően széles és mély terület, egy szuverén Ukrajna. A különbség az eszközökben van,

a háborúpártiak szerint ezt Oroszország legyőzésével lehet elérni, szerintünk pedig azonnali tűzszünettel és béketárgyalásokkal.

A kormányfő tavaly kiemelten beszélt az infláció elleni harcról is, és az ebből fakadó gazdasági nehézségekről. Kiszelly szerint a kormányfő most is kitérhet a kiemelt társadalmi csoportok, így családosok és a nyugdíjasok, valamint munkahelyek védelmére is, ami a következetes kormányzati politika része.

„A pedofíliára nincs bocsánat. A gyerek szent és sérthetetlen”

Orbán a most bejelentett alkotmánymódosító javaslata előtt, már a tavalyi évértékelőben is beszélt a pedofília elleni harcról, akkor a Krúdy Gyula Általános Iskolában kipattant botrány kapcsán. Így ez most is téma lehet. A kormányfő már akkor is leszögezte:

2022-ben a kormányfő az országgyűlési választások előtt azt mondta, a választás tétje, hogy Gyurcsány és Bajnai visszatérnek-e a hatalomba vagy sem. „Magyarország legkorruptabb kormányának vezetői, Gyurcsány és Bajnai, egy gombaszakértővel megerősítve. Ez volna hát a Magyarország kormányzására jelentkező nagy csapat. Ez a baloldal ajánlata Magyarország számára” – fogalmazott a miniszterelnök.

Most újra választások felé közeledünk – emlékeztetett Kiszelly Zoltán, aki elképzelhetőnek tart egy kampányfelvezetés is a miniszterelnöktől.

Ennek kapcsán Orbán Viktor akár egy új témát is bedobhat

– vélekedett Kiszelly, aki azt is valószínűsíti, hogy a nemsokára kezdődő parlamenti ülésszakon napirendre kerülő javaslatokról is beszélhet majd a miniszterelnök.

A kormányfő még 2022-ben a lecsengő koronavírus járvánnyal is foglalkozott. Akkor hangsúlyozta: a magyar állam derekasan állta a sarat. A járványügyi hatóságok, a kórházak, a magyar egészségügy kiemelten jól teljesített. Az ország cselekvőképessége egy pillanatig sem forgott veszélyben. Orbán már akkor a háború elkerülésére hívta fel a figyelmet, és előrevetítve a 2022 áprilisi gyermekvédelmi népszavazást, azt mondta:

„itt nem is fogunk engedni, április 3-án egy népszavazással fogjuk megvédeni a gyerekeinket.

Az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén!”

– szögezte le.

Nyitókép: Orbán Viktor évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2023. február 18-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)