Závada: Önkényuralomban élünk, a Fidesz mélységes kárt okoz

Az európai támogatásokról nem is beszélve, amelyek direkt módon magánzsebekbe folynak – meg amelyeket soha nem fogunk megkapni a kormány súlyos normaszegései miatt.

Az is nagy dolog volna, ha ezekben az ügyekben az Európai Ügyészség normái szerint lehetne eljárni” – mondta, az ezek szerint a külpolitikában a jog területén otthonosan mozgó író, aki azt is kifejtette, szerinte egy normális országban természetes, hogy állami forrásokra is lehet pályázni, majd hozzá tette: „de nálunk, mivel önkényuralomban élünk, sokan nem is akarunk állami forrásokat igénybe venni, mert annyira megalázó ehhez a gyalázatos elosztáshoz asszisztálni” – fogalmazott Závada Pál.

Nyitókép: Závada Pál szerin sok van a Fidesz számláján. Fotó: Youtube/képernyőfotó