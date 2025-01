Történelmi fejlődés: brutális számok, Magyarország újabb fontos területen lépett szintet

„Minden nehézség ellenére a tavalyi volt Magyarország gazdaságtörténetének második legsikeresebb éve a beruházásösztönzés szempontjából, így két egymást követő évben is sikerült több mint tízmilliárd euró értékű beruházásról megállapodást kötni” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Környén.

A tárcavezető arról számolt be a Henkel friss beruházásának átadásán, hogy a német vegyipari vállalat 12 milliárd forint értékű kapacitásbővítő fejlesztése nyomán a gyár munkavállalói létszáma immár 300-ra nőtt.

A projektet az állam 1,7 milliárd forinttal támogatta, így elősegítve a magyar exportteljesítmény további bővülését.

Beszédében kifejtette, hogy a hazánkban már 38 éve jelen lévő cégnek a társadalmi felelősségvállalása is példaértékű, az elmúlt időszakban több mint ötszáz jótékonysági projektet valósítottak meg. Illetve kitért arra is, hogy Komárom-Esztergom vármegye gazdasága dinamikusan fejlődik, amit az is jól mutat, hogy tíz év alatt duplájára nőtt itt az ipari teljesítmény.