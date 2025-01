„Teljes politikai vakságban szenvednek” – Szijjártó Péter Brüsszelben olvasott be az európai vezetőknek a szankciók miatt (VIDEÓ)

Donald Trump amerikai elnök beiktatásával mára teljesen új világpolitikai helyzet állt elő, mindezt csak az Európai Unió nem még vette észre, a liberális tagállami vezetők továbbra is a régi kudarcos, sok kárt okozó mantrát fújják – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

Új világpolitikai helyzet

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az európai uniós külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztatóján, hogy a napokban Donald Trump amerikai elnök beiktatásával teljesen új világpolitikai helyzet állt elő, ugyanis

a liberális mainstream elvesztette a legnagyobb vezérét, legerősebb alakját, és mostantól a patrióta, szuverenista, béke- és családpárti, migrációellenes oldalon van az Egyesült Államok elnöke”.

„Magyarországnak fantasztikus éve lehet idén, hiszen most már mi vagyunk a mainstream, mi vagyunk a főáram” – hangsúlyozta. „Donald Trump első elnöki intézkedései teljesen összhangban vannak az elmúlt 14-15 esztendő magyar kormányzati politikájával. És ami talán a legfontosabb, Donald Trump is békét akar” – tette hozzá, arra is kitérve, hogy már ezen eddigi rendeletek is egy új valóságot hoztak létre, a migráció, a családpolitika, illetve a háború kérdésében.

Úgy vélekedett, hogy mindezt egyedül az Európai Unió nem vette még észre, a tagállamok és a liberális politikai vezetők „egészen egyszerűen nem látják a fától az erdőt”, és ezúttal is bebizonyosodott, hogy

pontosan ugyanazt a kudarcba fulladt mantrát fújják, amely oly sok kárt és szenvedést okozott”.

„Ma végighallgathattam annak a bizonygatását is, hogy az Európai Unió többet adott Ukrajnának, mint az Egyesült Államok. És világossá vált az is, hogy az Európai Unió, Brüsszel liberális vezetői hosszú távon háborút akarnak, mivel a mai napon elhangzott, hogy míg 2024-ben több mint húszmilliárd euró forrást költöttek az európai uniós országok fegyverszállításra, addig idén ennél többet akarnak. Az Európai Unió több fegyvert akar idén szállítani Ukrajnába, mint szállított eddig. Ez egy nagyon komoly eszkalációs veszélyt jelent és megnehezítheti Donald Trump elnök béketörekvéseit is” – mondta.