Újabb híreket közölt Szijjártó Péter Rákosrendező fejlesztéséről (VIDEÓ)

Több áttörés is karnyújtásnyira van

Elhangzott továbbá, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf egy védelmi ipari együttműködést fog aláírni a közel-keleti országban, tekintettel ara, hogy az Emirátusok nagyon komoly lépéseket tesz védelmi iparának innovációja és fejlesztése érdekében. De mint kiderült az élelmiszeripar területén is halad előre Magyarország: az egyik elsőszámú sajtexportőrré váltunk Európából.

Valamint a digitális fejlesztések is komoly perspektívát kínálnak. „Ennek köszönhető, hogy létrejött 16 magyar vállalat részvételével egy digitális klaszter az öböltérségben”. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy nem utolsósorban stratégiai együttműködést építenek az energetika terén is.

A MOL és az MVM is megbeszéléseket kezdett az emirátusok-beli partnereivel, részben megújuló, részben pedig fosszilis energia terén történő együttműködésről.

– ismertette Szijjártó Péter.

„Az áttörés tehát itt van karnyújtásnyira, és a következő napok tárgyalásai meg is fogják hozni sikert” – zárta gondolatait a magyar diplomácia vezetője.