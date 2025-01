A számok nem hazudnak: ennyiért vehetné meg a főváros Rákosrendezőt

Vitézy is hozzászólt a témához

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője is reagált a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő levelére közösségi oldalán. Azt írta, „nincs szó benne 5000 milliárdos vállalásról, amiről Lázár János hadovált. Nincs benne olyan előírás, hogy az arab sejk engedélye kell, amire Nagy Márton hivatkozott”. A politikus úgy vélekedett, Budapest vissza nem térő lehetőséget kapott, hogy „amit az állam évtizedek óta nem volt képes megtenni, most megtegye, kitakarítsa és fejlessze Rákosrendezőt”. Végül kiemelte, ezzel élni is fognak, hogy ne az arab befektetők, hanem a budapestiek érdeke érvényesüljön.

További részletek az üggyel kapcsolatban vélhetően szerdán várhatók, mivel a Fővárosi Közgyűlés Rákosrendező sorsáról is dönthet.

Ezt lehet tudni a Grand Budapestről Mint korábban megírtuk, a magyar kormány és az Egyesült Arab Emírségek kormánya közötti nemzetközi megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében megszületett döntés alapján 2025. január 16. napján megtörtént Rákosrendező vasútüzemhez nem szükséges területeinek értékesítésére. A nemzetközi megállapodásban az Egyesült Arab Emírségek vállalta, hogy legalább ötmilliárd eurónyi beruházást hajt végre az érintett ingatlanokon, létrehozva ezzel egy új, modern városrészt. Az utolsó vételárrész megfizetésének feltétele a megállapodás szerinti, mintegy 800 millió eurónyi állami infrastruktúra-fejlesztés megvalósítása. Ennek keretében gyalogos- és vasút feletti közúti felüljáró, vasútipálya-fejlesztés, az M1-es metró meghosszabbítása, kerékpárút és gyalogút megépítése, valamint a vasúti pálya befedése valósulhat meg.

