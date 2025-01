Latinovits és Széchenyi gyenge kezdő volt, fénylőbb tehetség jár közöttünk – megjött Kornis és Magyar Péter!

A köztévében mindenesetre lehetne annyi humorérzék, és továbbvihetné a gondolatot, felkérvén a TISZA-vezért egy Vers mindenkinek-évad leforgatására –

szavalhatna a politikus akár Márait is, de talán egy Wass Albert-összes lenne a legtesthezállóbb.

Akkor végre az SZDSZ nagy öregjei, illetve Jordán Tamás és Koltai Róbert is mind-mind örömmel kuporodhatnának esténként a tévé elé, révedő tekintettel fogadván be a Csodaszínész szavalatát.

De nézzük tovább. „Az első szó mindenkinek vele kapcsolatban az kéne, hogy legyen, hogy ilyen tehetséges politikust nem látott ez az ország 200 éve” – írja Kornis, szintén nagyon cselesen. Hisz hajszálpontosan úgy van belőve az időintervallum, hogy Deák Ferenc vagy Kossuth Lajos mellett a legelőször 1825 októberében felszólaló Széchenyi István is beletartozzék –

ők tehát mind elbújhatnak a Slimfit Orátor, A Haza Mégbölcsebbje mögött, legalábbis az összes bólogató honfitársunk szerint.

Ugyanakkor kérdés, miért pont „200 éve”. Előtte, 201-250 éve ki volt még nála is tehetségesebb? Tán a kalapos király, aki a Szent Koronát átszállíttatta Bécsbe, és aki uralkodása alatt egyszer sem hívta össze az országgyűlést, hanem rendeletekkel kormányzott?

Nyilvánvalónak tűnik, hogy Kornis Mihály csupán ki akarta ugrasztani a nyulat a bokorból, felmérvén, vajon hány olvasó veszi észre ezt az anomáliát. Amelyik tiszás lelkesen helyesel, mondván, a szöveg „tűpontos”, vajon meg tudja mondani, hogy miért csak az utóbbi 200 év legtehetségesebb magyar politikusának tekinthető a TISZA-vezér? Miért nem 300 vagy 500? Vagy esetleg Magyarország ezeréves történetének legtehetségesebbikje?

Ezt tényleg jó lenne tisztázni, nehogy alulértékeljük szegényt.

Különösen, mivel ezen a ponton akár fel is merülhet: miért van a Kornist is tagjai között tudó Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia még mindig Széchenyiről elnevezve, nem pedig a Széchenyit felülmúló tehetségről, a színművészet és a retorika koronázatlan királyáról – de ezzel szerencsére nincs nagy baj, hiszen az anyaintézmény neve már most is Magyar Tudományos Akadémia.

E tekintetben talán örökre megnyugodhatunk.

És végül ott vannak az írásműben azok a fenséges szuperlatívuszok: „én ilyen tehetséget nem láttam, mióta élek”, „azt teszi, amit igaznak érez és gondol”, „Magyar Péter egy olyan csoda, amit őszintén szólva nem néztem ki ebből a világból itt”, „fényes csillag (…) ország-világ felett”. Ha belátjuk, hogy a tehetség nem egy Partizán-interjúban vagy Rangos Katalin asztalánál terem az emberben, hanem ab ovo benne rejlik; ha elfogadjuk, hogy egyetlen félfogú, krumplival megvett nyomorultból sem lesz Manfred Weber brüsszeli ölelésétől fénylő csillag, akkor

Kornis Mihály mindezekkel azt méltóztatott kijelenteni, hogy a kormánypárt összes eddigi kétharmadának tevékeny építői között találunk Széchenyinél, Kossuthnál, Deáknál és az SZDSZ összes ismert tagjánál tehetségesebb politikai zsenit;

olyan csodát, amilyet a művelt pesti liberális buboréklakó még álmában sem látott, és olyan fénylő csillagot, amely mindörökre beragyogja a szürke és eltehetetlenült világot. Nem mintha új információ lenne, hogy mekkora értékek, micsoda tálentumok és milyen ragyogó lámpások bújnak meg egy akár bő hárommilliós konzervatív/keresztény/jobboldali táborban, de azért sosem árt, ha egy Kornis Mihály is elámul ezen, exdékás tiszások buzgó egyetértése közepette.