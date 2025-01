„Ilyen tehetséget nem láttam, mióta élek”! – Kornis Mihály nagyon súlyos dicshimnuszt zengett Magyar Péterről

Kornis Mihály a napokban újabb nyilvános Facebook-bejegyzésében magasztalta Magyar Pétert. Az író úgy fogalmazott:

ilyen tehetséget nem láttam, mióta élek,

és egy ember tehetségének nincs köze politikai számítgatásokhoz”.

„Tisztességtelen úgy tekinteni őt, mint valamiféle ,»ellen-Trumpot«, mint valamiféle sikerhajhász karrierlovagot, vagy a szenzációs magyar baloldal orgyilkosát. Magyar Péter egymagában megáll”– tette hozzá.

Azonban a Tisza-vezérről írt „dicshimnusz” itt még nem ért véget. „Tiszteletre, sőt, ünneplésre méltó, hogy

végre van egy magyar politikus, aki tehetségesebb az összes eddigi politikusnál az én véleményem szerint,

de jobb beszédtechnikával is rendelkezik, mint az összes színész, akivel életemben eddig Magyarországon találkoztam. A politikusokról már ne is beszéljünk” – folytatta Kornis.

Majd ezután azt is kijelentette, hogy érzése szerint Magyar az övéhez hasonló életstratégiát követ: „azt teszi, amit igaznak érez és gondol, és meg is meri tenni, és jól érzi magát közben”. De a bejegyzésben olyan mondatok is szerepelnek, hogy

Magyar Péter egy olyan csoda, amit őszintén szólva nem néztem ki ebből a világból itt”.

Kornis Mihály gondolatait azzal zárta, „ha az ördög, ördögök hada neadjisten elteszi őt láb alól, akkor is fényes csillag marad az elszürkült és Magyar Péter megjelenéséig eltehetetlenült ország-világ felett. És meg fogja határozni Magyarország sorsát a puszta léte, ami – ne tévedjenek – élet lesz akkor is, ha ő már nem él”.

A bejegyzés alatt megjelent Konok Péter történész is, aki csak annyit,

tök nosztalgiám lett, pedig még nem is éltem 1953-ban”.

Emlékezetes, hogy az SZDSZ-hez köthető író nem először fejezte ki, hogy mennyire „odáig van” a Tisza Párt elnökéért. Október végén az Élet és Irodalomban megjelent írásában egyenesen Nagy Imréhez hasonlította.

