Külföldi finanszírozás állhat a debreceni baloldali tüntetés mögött

A lap azt írja: az elmúlt években a szervezők nagy része Soros György alapítványaitól és Brüsszelből kapott jelentős forrásokat. Ami nem meglepő, elvégre arról korábban is szóltak hírek, hogy a milliárdos spekuláns és a hozzá köthető alapítványok komoly összegekkel támogatják a magyar baloldali médiát és az ellenzéki aktivistákat, sőt még a belpolitikát befolyásoló David Pressman nagykövet is megjelent már korábban a városban, hogy okosítsa a helyieket. A Magyar Nemzet a 1693.hu cikkére hivatkozva úgy tartja, hogy a cél nem más, mint

minél komolyabb gazdasági károkat okozni Magyarországnak, mivel az közvetett úton elősegítené a szervezetek és baloldali csoportok által remélt kormányváltást.

Rengeteg támogatás, külföldről

A Magyar Nemzet által hivatkozott debreceni portál azt is közzétette a Mikepércsi Anyák egyesületével kapcsolatban, hogy a szervezet vezetője, Kozma Éva, a Tisza Párt anyák napi tüntetésén is felszólalt. Kozma az, aki bár környezetvédőként tetszeleg, mégis társtulajdonosa egy benzinkutakat üzemeltető vállalkozásnak. Kozma már a debreceni polgármester háza előtt is tüntetést tartott a természet megóvása ürügyén, és a szervezet a politikai célok kedvéért 20 ezer eurónyi támogatást kapott Brüsszelből.