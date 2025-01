„Kevés ország van, ahol a digitális lemaradást ilyen, kormányokon átívelő szándék gyűrte volna le (az e cikket szemléző Index, illetve elődje, az Internettó korabeli érdemei ebben is elvitathatatlanok). Mára szerte az országban szupergyors az internet, és kábé minden magyar fent van a Facebookon. No de ez felelősség is. Fölpakoltuk a Zuckerberg-univerzumba az életünket, megette a sajtónk, kultúránk, közéletünk zömét. Szerinted sem mindegy, ugye, hogy ezen a téren mennyi szabadságunk marad? Borzalmasan torz az a világ, ahol a tiltott szavakra vadászó cenzorokkal kell bújócskázni, ahol az algoritmust rángató trollhadseregekkel szemben az intellektus és az erkölcs szükségszerű mennyiségi vereségeket szenved újra és újra – mert te ezt hol hagyod, hol kifejezetten segíted.

Képzeld el a munkádat idekint, a fizikai valóságban! Megjelenik egy hetilap, de van benne egy cikk, amit sértőnek találsz, ezért a lapot fél évre leveteted a hírlapos pavilonok kirakatából. Csak az jut hozzá, aki máshonnan értesült róla, és direkt azt keresi. Emberek beszélgetnek egy kávéházban, de az egyik kimond egy szót, aminek van számodra sértő jelentése is, például köcsög, és hiába hangzott el a szó egy kerámiakiállítás kapcsán, a beszélő száját egy napra leragasztod. Soroljam még ezeket a blődliket? Mert ezt csinálod online.

De minek teszed? Csak mi lakunk ezen a szigeten. Csak mi tudunk magyarul. Senki nem koppintana az orrodra, senki nem jelentene fel, ha holnaptól hagynád az itthon szót váltó, sajtót működtető, így-úgy közszereplő magyarokat szabadon élni. Tökre elengedhetnéd ezt az egészet, mert csak mi értjük egymást.

Figyi, beszéljünk már erről! Személyesen. Üljünk le, odaröpülök, pláne, ha ez tényleg Berlin vagy Brüsszel, és nem Új-Zéland, mondjuk. Szeretném meghallgatni, amit a munkádról gondolsz, és érvelni a magyar szabadság mellett. Aztán hátha megtetszik ez a módi, és hagyod, majd segíted, hogy mások is ezt tegyék, ne csak egymás szemébe nézve, de a Facebookon is.”

Nyitókép: Kirill Kudryavtsev / AFP

