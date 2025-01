Itt a válasz az égető kérdésre: hibáztak-e a titkosszolgálatok az iskolai bombafenyegetések esetében?

Január 23-án példátlan esemény történt Magyarországon: 313 iskola kapott bombafenyegetést, ami azonnali hatósági intézkedéseket és evakuálásokat tett szükségessé. Az eset élénk társadalmi és politikai vitát váltott ki, különösen az ellenzék részéről, amely szerint „fel kellett volna deríteniük” a titkosszolgálatoknak a fenyegetések forrását még azok bekövetkezte előtt. A vita középpontjában az áll, hogy a jelenlegi jogi és technikai feltételek mellett reális-e elvárni, hogy a magyar szolgálatok előre értesüljenek egy akár teljesen anonim módon, külföldi szervereken keresztül érkező fenyegetésről – a kérdésről írt elemzést a Faktum tényellenőrző portál.

A titkosszolgálatok tevékenységét szigorú jogszabályok szabályozzák, így csak célzott felhatalmazással figyelhetnek meg gyanús személyeket. Elsődlegesen terrorcselekmény gyanúja vagy szervezett bűnözés esetén kell információval rendelkezniük, valamint akkor, ha a fenyegetést tevők korábban már a hatóságok látókörébe kerültek. Ugyanakkor nem elvárható, hogy az egyedi, spontán elkövetők fenyegetéseiről előre tudomást szerezzenek, főként, ha azok titkosított üzenetküldő platformokat használnak.

Továbbá a titkosszolgálatnak szigorú jogi korlátokkal is számolniuk kell a munkájuk során. A magyar és az uniós adatvédelmi szabályozások ugyanis megkövetelik, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok csak megalapozott gyanú esetén férhessenek hozzá személyes információkhoz. Ez óvja az állampolgárok magánszféráját, viszont azt is jelenti, hogy nem lehet korlátlanul figyelni mindenkit és minden kommunikációs csatornát. Tehát a magánszféra védelmének is megvan a maga hozadéka.

Nem lehet egyszerre elvárni az állandó megfigyelés hiányát, és az állandó megfigyelésből származó védelmet.”

A bombafenyegetések politikai szempontból is komoly visszhangot keltettek. Az ellenzék szerint a hatóságok nem készültek fel megfelelően, míg a kormány a gyors és hatékony válságkezelést hangsúlyozza. A Momentum politikusa, Fekete-Győr András szerint „nem csodálkozhat a kormány, hogy ma rengetegen úgy gondolják: ők állnak az iskolai bombafenyegetések mögött”. A kormányzati kommunikáció viszont arra mutat rá, hogy az efféle fenyegetések nemzetközi trendekbe illeszkednek, és technikailag nehezen visszakövethetők.