„A Tisza Párthoz hasonlóan a Momentum sem merte megméretni magát a tolnai időközi választáson. Nem is csoda, hiszen a júniusi EP-voksoláson csúnyán leszerepeltek. Pestiesen szólva ki lettek penderítve Brüsszelből.

A Donáth Anna által vezetett pártnak nem sikerült elérnie az ötszázalékos küszöböt, így elveszítették a két EP-helyüket. Mint ismert, a párt brüsszeli előretolt helyőrsége, a Donáth–Cseh-duó, azon ügyködött nap mint nap, hogy lejárassa a saját hazáját, és mellette minden eszközzel azért harcolt, hogy Magyarország még csak véletlenül se kapja meg a neki jogosan járó pénzeket. Felváltva szólaltak fel, amikor csak tehették, a saját nemzetük ellen. Ami a legszomorúbb az egészben, hogy még büszkék is voltak arra, amit a saját hazájuk ellen tettek.

Úgy tűnik, Cseh Katalin Magyarországon is belekezdett az aknamunkába. Legfrissebb posztjában a következőket állítja:

»[…] Magyarország ma az EU egyik legveszélyesebb országa a nőkre nézve – nemcsak a sötét utcákon kell félniük, sokan sajnos a saját otthonukban sem érezhetik magukat biztonságban. Hazánkban minden második nő tapasztalt már fizikai és/vagy szexuális erőszakot, és majdnem minden második nő valamely családtagja által élt át bántalmazást. […]«

A Pesti Srácok kiszúrta, hogy Cseh Katalin bejegyzése szemenszedett hazugság. A képviselőnek elég lett volna megnéznie az Eurostat legfrissebb jelentését, amelynek alapján egyértelműen látszik, hogy a magyar nők helyzete jelentősen jobb, mint az uniós átlag. Cseh ugyan nem jelöl meg forrást, így nem tudhatjuk, hogy honnan vette az adatait, hiszen a legfrissebb összeurópai felmérés a témában 2021-es adatokat használ. A bejegyzés alatt Cseh ugyan már belinkel egy felmérést, mégpedig a »genderalapú erőszakról«, ami viszont egy tanulmányra, hivatkozik, amelyet a European Institute for Gender Equality támogatásával írtak. Ez a tanulmány is torzít, hiszen egy kalap alá veszi a fizikai erőszakot, a verbális erőszakot és a »genderelnyomást« (?). Azonban az ebben a tanulmányból is kiolvasható, hogy a 15 és 74 év közötti nők elleni erőszak kérdésében Magyarország messze elmarad az uniós átlagtól – világít rá a portál a cikkében.