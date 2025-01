Akasztással fenyegetik a debreceni intézmények dolgozóit az akkugyár ellenzői

Rendőrségi feljelentést tesz a Debreceni Önkormányzat, miután az akkumulátorgyár ellen tiltakozók iskolai és óvodai dolgozókat kezdtek el fenyegetni – írta a haon.hu az önkormányzat közleményére hivatkozva.

Ahogy ebben írták, Debrecen városának neve 26 éve egyet jelent a fejlődéssel, stabilitással és biztonsággal. A városösszetartó közösségét azonban a Tisza Párt szervezeteként Mikepércsről egy hangos kisebbség megpróbálja szétzilálni.

Az általuk képviselt erőszakos akkumulátorellenes hisztériakeltés odáig fajult, hogy támogatóik tüntetésre hívó levelekkel bombázzák a debreceni óvodákat, iskolákat – írta közleményében Debrecen önkormányzata. A tiltakozók azonban ennél is tovább mentek. Január 21-én is telefonhívásokkal is zaklatták az intézmények, majd amikor az egyik intézményi dolgozó a hívónak jelezte, semmilyen politikai mozgalomhoz nem csatlakoznak, a telefonáló agresszív hangnemre váltva azt mondta:

„Akkor fel leszel akasztva!

Az önkormányzat emlékeztet, 2023-as közmeghallgatások alkalmával a város már megtapasztalhatta, hogy a Debrecenbe utaztatott hivatásos provokátorok és tüntetők milyen botrányos, erőszakba torkolló gyűlölethullámot képesek elindítani, majd mossák kezeiket.

Ezért hangsúlyozzák: „Elég volt a gyűlöletkeltésből, elég volt az erőszakból! Mélységesen elítélünk minden olyan véleménynyilvánítást és megmozdulást, amely nem tartja tiszteletben mások véleményét, és a kulturált párbeszédet. Nem fogunk teret engedni a debreceniek megfélemlítésének, megvédjük a biztonságukat és nyugalmukat!”